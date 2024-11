El Trece sigue sin suerte: Carmen Barbieri no logra dominar el rating

La televisión es un medio dinámico donde los proyectos necesitan tiempo para consolidarse. Carmen Barbieri conoce perfectamente esta realidad y seguramente desplegará toda su experiencia para conectar con los televidentes y darle a "Poco Correctos" la energía y el humor que la caracterizan.

Una médium le afirmó a Carmen Barbieri que su padre fue asesinado

La médium Aristida Genez Alcaraz estuvo como invitada en Mañanísima y no dejó pasar la oportunidad para conectar con Alfredo, el padre de Carmen Barbieri que falleció en 1985. La conductora dialogó en privado con su invitada y le pidió: "Es duro, pero bueno decilo".

Fue en ese entonces que la entrevistada conectó con el humorista y contó cuál fue su verdadera muerte. "A mí me asfixiaron. A vos te dijeron que me caí y chau. Como que fue un ataque al corazón", reveló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1855979145718583406?t=TNO0cECm4o-bdIM81LOC2w&s=03&partner=&hide_thread=false Una Medium visitó a Carmen en @manianisimaok y la conductora pudo conectar con su padre. pic.twitter.com/DC261PaFzP — eltrece (@eltreceoficial) November 11, 2024

Posteriormente señaló que al actor le taparon la boca. "Me asfixiaban y me soltaban. Y en ese momento cuando vieron que ya yo estaba pero rojo, se me alteraba la presión, entonces dijeron: 'Listo, ya está'", explicó.

Sorprendentemente, luego la conductora corroboró lo que estaba escuchando cuando dijo que su madre le había dicho lo mismo: "Tu papá no murió de un ataque al corazón, a tu papá lo mataron". "Mi mamá entró en un shock que estuvo un mes muy mal con la muerte de mi papá", añadió.

