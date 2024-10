La preocupante advertencia de Carmen Barbieri sobre la salud de Pampita

Embed - CARMEN REVELÓ EL CONSEJO QUE LE DIO AL OÍDO A PAMPITA DURANTE LA GRABACIÓN DE LOS 8 ESCALONES



“No, no, no. Yo no la vi triste”, sostuvo la mujer aunque posteriormente advirtió preocupada: “Yo la vi muy delgada". "Le dije en el oído: 'Por favor no dejes de comer. Comé'", recordó. Asimismo reveló que la contestación que recibió fue: "Si, si, Carmen. Si".