"Milei consolidó una alianza de minoría y bloqueo en el Congreso: pudo intentar el consenso"

Al comprar al Jefe de Estado argentino con su par brasileño, expresó:

“Milei tuvo la chance de girar al centro y consolidarse pero prefirió acuerdos limitados y circunstanciales solamente con el PRO. Esto será entonces ley por ley. Lula en su país hizo todo lo contrario: estableció acuerdos con la centro derecha y pudo gobernar con mayor soltura”.

Pichetto-NA-1.jpg La experimentada mirada del miembro del Congreso Miguel Pichetto sobre Javier Milei en A24

Carlos Menem y Javier Milei: ¿parecidos o diferentes?

“Milei no se parece a Carlos Menem. Son estilos completamente distintos. Al riojano lo entusiasmaba el acuerdo y al actual presidente las disputas. El ex presidente hubiera aprovechado estos 10 meses para construir la mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar y mostrarse confiable hacia afuera para lograr inversiones”.

El logro de los libertarios es haberle marcado la cancha a los próximos gobiernos. Será difícil que se vuelva al déficit, el gasto y la inflación. De todas maneras, hay que tener cuidado con la cuestión social. No se pueden exagerar las formas porque la situación es muy complicada. En este marco, no sirve la violencia porque los insultos son lo previo a los ataques físicos. Habría que bajar un cambio porque ahora viene el presupuesto 2025 y no sería serio gobernar sin ese instrumento.

El ex intendente de Sierra Grande, en Río Negro, se refirió a porqué llegaron los libertarios a la Casa Rosada.

"Milei fue el resultado del gobierno de los médicos durante la pandemia, de la pérdida de credibilidad del sistema político, de una cuarentena interminable que nos encerró y nos fundió".

milei-villarruel.jpg Victoria Villarruel y Javier Milei: ¿espalda con espalda en el Congreso o la Guerra de los Roses? Instagram/Javier Milei

Finalmente, analizó la relaciòn entre los integrantes del binomio presidencial que se consagró el año pasado.

"Veo problemas en la relación entre la vicepresidenta y el Jefe de Estado. Victoria Villarruel se maneja con autonomía en cuestiones que son de la Casa Rosada, como la política exterior”.