Miguel Pichetto y el discurso que se guardó por Francos: "Son el Partido del Bloqueo"

Las ‘estocadas’ de Miguel Pichetto

“Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden, como sucedió con un sector muy importante de la sociedad argentina, que son los jubilados”, arrancó su discurso Pichetto para dar paso a su análisis de la estrategia gubernamental.

“A nueve meses de la iniciación de este gobierno, deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria”, reclamó, lo que parece una advertencia a Francos.

“En realidad, lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas, pero en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría, señor presidente. Acaban de consolidar el partido del bloqueo y de la minoría”, fue otra de sus frases salientes.

“Por lo tanto, yo creo que están jugando con valores realmente muy sensibles, y me parece que no es el camino adecuado. No es conveniente para el país, ni tampoco para el gobierno que usted representa, concluyó en referencia al presidente de Diputados”, Martín Menem.

