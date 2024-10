Milei tiene el control en Diputados y quedó firme el veto a las universidades

Live Blog Post

José Luis Espert: "Es ridículo pensar que está en riesgo la educación pública"

Al momento de su intervención, el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, aseguró que el Gobierno no discute la gratuidad de la educación universitaria, pero sí exige un cambio, incluida la rendición de cuentas, para "terminar con los curros".

"Lo que no queremos son curros, que se hagan detrás de las Universidades con la plata de todos los contribuyentes, muchos de ellos que nunca van a poder ir a la universidad. Milei va a invertir casi 3 millones de dólares en Educación y ustedes dicen que eso es destruirla -se preguntó- No sean ridículos", disparó.

En esa línea, siguió: "Queremos educación publica con cada vez más calidad y menos curros. No está en peligro la educación pública, pero sí tenemos algunos problemas". Y en ese sentido enumeró algunos:

-La mitad de los chicos no termina el secundario

-La mayoría de los universitarios terminan su carrera en 10 anos, o sea, el doble.

-Solo el 12,4% de jóvenes más pobres va a la universidad y menos de la mitad la termina.

-Solo 4 alumnos son regulares

"No seamos hipócritas", disparó.

"No nos engañemos. Este proyecto de ley no representa ningún cambio para la universidad. No sean hipócritas. Y les digo, es en el Presupuesto en el que se decide el gasto, sino dejemos de sancionar el Presupuesto entonces", analizó Espert.

"Las universidades además de ser financiadas por el Estado, deben ser auditadas... Y debo decirles que el informe más reciente de la UBA es del año 2006, pero son datos del 2004; es decir, hace 20 años que la Universidad de Buenos Aires le debe una rendición de cuentas a todos los argentinos", sentenció.