Infobae y La Nación dicen que casi están los votos para Ariel Lijo a la CSJN

"Después de 2 semanas de impasse, donde todo indicaba que el Gobierno había tirado la toalla, los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema volvieron a entrar en circulación en el Senado. La Casa Rosada y la bancada oficialista de la Cámara alta reactivaron gestiones y conversaciones con distintos senadores y terminales políticas. Cerca de Javier Milei aseguraron en las últimas horas que están a 2 votos de conseguir dictamen para Lijo, mientras que el de García-Mansilla estaría más lejos de juntar las voluntades necesarias en la Comisión de Acuerdos.

Siempre según fuentes del Poder Ejecutivo y del oficialismo en el Congreso, el pliego de Lijo habría juntado 7 de las 9 firmas que necesita para obtener dictamen de comisión, el paso previo para que la candidatura del juez federal pase al recinto, donde necesita dos tercios de los votos. El caso de García-Mansilla es más complicado: hasta ahora, solo juntó 4 voluntades y está a 5 firmas del dictamen. (...)".

Brenda Struminger en Infobae:

"Después de 2 semanas de impasse, el Gobierno está en modo optimista en su batalla por las vacantes para la Corte Suprema. En la Casa Rosada creen que la semana que viene podrían obtener dictamen para los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla (el panorama es más alentador en el caso del primero) y aceleraron las conversaciones con los 17 miembros de la la Comisión de Acuerdos del Senado para lograr las nueve firmas necesarias para ir al recinto.

En Balcarce 50 aseguran que, en el caso del juez federal, están a sólo 1 voluntad de distancia de lograr dictamen, y que les faltan “2 o 3” para la propuesta del académico que propusieron para ocupar sendas vacantes en la Corte Suprema. No dijeron nombres, pero en el Senado revelaron que están conversando con “todos los partidos” que integran la comisión.

En el kirchnerismo, sin embargo, aclararon que no hubo ningún avance, y que no están dispuestos a acompañar. “Si logran los votos no va a haber sido con nuestra ayuda, serán los otros”, dijeron en la bancada más importante, conformada por 33 representantes. “Nosotros vamos a votar en bloque, no va a ser un tema con libertad. Y si firmamos el dictamen a favor en la comisión, no podríamos ir al recinto y votar en contra”, agregaron. (...)".

Dato Nº1: En el recinto se necesitarán 2/3 de votos de los presentes para la aprobación.

Dato Nº2: Faltan 40 días para terminar el período de sesiones ordinarias del Legislativo.

---------------------

Más contenido en Urgente 24

Ángel de Brito hundió a "Intrusos": ¿Chicana para Flor de la V?

Santiago del Moro pone un alto a los planes de Telefe para GH

Banco sorprende a todos con 24 cuotas sin interés en su tienda

Workshops gratuitos de programación: Dónde y cuándo inscribirse