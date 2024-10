Ariel Senosiain: "El periodista no tiene que hablar como un DT"

De Paoli le mandaba videos de su equipo para analizar

Ariel Senosiain también confesó que sufre cuando le va mal a su ex compañero. "Es bravísimo el fútbol. Vos podés estar preparado, podés hacer las cosas bien y hasta muy bien, y aun así... Si hay profesiones crueles en la vida, la de DT es de las que más", expresó.

Además, contó cuando Rodolfo De Paoli le enviaba material en video de sus prácticas y partidos como entrenador del Real Pilar, de la Primera C del fútbol argentino. "¿Pensaste alguna vez: ´Si le falta un ayudante, me llama´?", le preguntaron.

"No. Lo que hacíamos era que él me mandaba algunos entrenamientos y algunos partidos, que los veía con muchas ganas, y le contaba algunas cosas, le daba mi parecer... pero no, es otra cosa", dijo.

Ariel Senosiain y el rol del periodista en el mundo fútbol

Esa contestación fue el disparador para que Ariel Senosiain fuera más allá y explicara el papel que tiene que cumplir el periodismo. "Es más, yo considero que el periodista no tiene que hablar como técnico. Tiene que saber ponerse en la cabeza del técnico, pero son cosas distintas. Porque el técnico le habla a los jugadores, y nosotros le hablamos al público", manifestó.

