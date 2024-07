Periodista de TyC Sports estalló contra las apuestas deportivas: "Insoportable"

De este modo, Senosiain instó a las casas de apuestas a ofrecerle un bien a la sociedad: "Hagan algo por el público. El mensaje contundente, ¿van a recaudar un dinero que no van a recaudar de otra forma en publicidad? Bueno, hagan algo, hagan una contraprestación".

Freno a la ludopatía: No otorgarán nuevas licencias a operadores de apuestas

Buena parte de la dirigencia política nacional está preocupada por el crecimiento de la ludopatía infantil; incluso, varios diputados nacionales y provinciales presentaron proyectos que van en contra de las páginas de apuestas online. Sin embargo, quien decidió dar el primer paso y pasar de la preocupación a la acción fue el Gobierno porteño, que hizo importantes anuncios sobre el problema.

Sucede que el crecimiento de la ludopatía en Argentina es alarmante, pero el problema se acrecentó con la adicción de las casas de apuestas y casinos online por parte de los menores de edad.

"Acá no hay grises, que un chico apueste y que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y el delito lo vamos a combatir siempre. Y con la firmeza y la dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos", afirmó Jorge Macri el pasado miércoles 26/6, y agregó:

Esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas, que estamos para acompañarlos, y que tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos

Datos alarmantes sobre la ludopatía infantil

En la actualidad el 98,6% de los chicos tienen algún vínculo con la tecnología mientras que el 52% cree que sus hijos hacen un uso exclusivo de pantallas y dispositivos, según una investigación de Lotería de la Ciudad (LOTBA). Y uno de cada dos padres están preocupados por la posibilidad de que sus hijos realicen apuestas online.

Debido a este alarmante panorama, el gobierno de CABA anunció que la Legislatura porteña ya está trabajando en 17 proyectos para terminar con este flagelo social.

"Estamos trabajando desde el Ejecutivo y también desde la Legislatura, con 17 proyectos presentados por diputados de distintos bloques, buscando generar una única ley que contemple todas las medidas necesarias. Pero también en la Justicia, el Ministerio Público Tutelar está trabajando este tema tan importante", aseguró la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, a cargo de la Legislatura porteña.

