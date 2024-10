Crisis en TyC Sports: Diego Díaz rompió el silencio tras su despido

"Hay gente en TyC Sports que yo desearía no verla nunca más en mi vida porque me han hecho muy mal humana y profesionalmente, han destrozado parte de mi carrera en estos dos últimos años y medio. Pero yo no me la puedo agarrar con TyC Sports, porque TyC Sports va a ser un lugar con el que voy a esta agradecido toda la vida, por más que haya habido tres o cuatro con los cuales no quisiera volver a cruzarme", concluyó.

Despidos y ajuste en TyC Sports: Grupo Clarín vendería su parte

En medio de la crítica situación de TyC Sports de despidos y ajustes de programación, trascendió que el Grupo Clarín vendería su participación accionaria y la señal deportiva volvería a estar completamente en manos de Torneos y Competencias. Este dato se suma a que el canal ya no transmitiría la Copa Argentina ni el Ascenso.

Los DESPIDOS en TyC Sports se deben a que la señal SERÁ VENDIDA. Dejará de pertenecer al Grupo Clarín para volver a estar bajo la tutela de Torneos. Esto va de la mano con dos informaciones más:



Esta información fue brindada por Diego Yudcovsky en el envío Fútbol y Transas del streaming AZZ, donde aventuró que los recortes se explicarían ante la intención del conglomerado propiedad de Héctor Magnetto de desprenderse de la empresa:

TyC Sports va a ser adquirida por Torneos, vuelve a las manos de Torneos. Deja de pertenecer al Grupo Clarín. Entre las tantas necesidades que tenía era equilibrar la balanza económica, porque vos para vender una empresa no la podés vender adeuda, y en este caso Torneos vuelve a adquirir TyC Sports TyC Sports va a ser adquirida por Torneos, vuelve a las manos de Torneos. Deja de pertenecer al Grupo Clarín. Entre las tantas necesidades que tenía era equilibrar la balanza económica, porque vos para vender una empresa no la podés vender adeuda, y en este caso Torneos vuelve a adquirir TyC Sports

"El ascenso se va a dejar de transmitir por la señal TyC Sports. Y les voy a contar porque ya se empiezan a ver ciertos atisbos", agregó el periodista.

image.png Comienzan a instalarse cámaras en los estadios del fútbol del Ascenso.

"TyC Sports dejó de enviar al interior relator y comentarista, solamente va a campo de juego. Y ante esto, están comenzando el operativo desmantelamiento del Ascenso (...) El Ascenso irá a través de AFA Play", explicó Yudcovsky.

En efecto, durante los últimos días se viralizaron imágenes de la instalación de cámaras en los distintos estadios del Fútbol Argentino que podrían tener relación con el crecimiento de AFA Play a la hora de la transmisión de los partidos de las distintas categorías del deporte.

"La última de las informaciones tiene y mucho que ver con todos los equipos del fútbol argentino (...) Estoy hablando de la Copa Argentina, que va a ser transmitida a partir del 2025 a través de la señal de DSports, a través de DirecTV", concluyó.

