Beto Casella puso paños fríos a su polémica con Tamara Pettinato: "Buena experiencia"

Yo le devolvería la sonrisa, pero no irónicamente. No tengo un juicio moral para con ella. No nos traicionó. Profesionalmente cumplió hasta el último día que vino. Es una mina que se la debería contratar porque es una mina que no se robó nada Yo le devolvería la sonrisa, pero no irónicamente. No tengo un juicio moral para con ella. No nos traicionó. Profesionalmente cumplió hasta el último día que vino. Es una mina que se la debería contratar porque es una mina que no se robó nada

"Yo no te podría decir: 'No, no trabajo más con Tamara'. La experiencia laburando con ella fue buena", concluyó.

Las últimas declaraciones de Tamara Pettinato

Algunos días atrás, la mediática fue interceptada por el mismo ciclo de El Trece en busca de su testimonio.

"El día que salió el video con Alberto, ¿vos ibas al programa?", indagó el cronista Walter Leiva. "Ese día estaba, sí, pero porque yo iba todos los días. Sé que dijeron que yo iba a veces, pero no es así. Iba los cinco días de la semana", blanqueó Pettinato.

Embed - La batalla judicial de Tamara Pettinato contra Beto Casella: "Quiero cerrar esto legalmente"

Sobre si sintió empatía por parte de Casella cuando estalló el caos, la mediática fue sincera: "La verdad es que no quiero contestar nada de eso”. Y respecto a la carta documento que le envío a El Nueve, indicó:

Sí, yo reclamé. Voy a decir lo que siempre me dijeron, que es que me tomara una semana y después no me avisaron nada más. Estamos en mediación, creo que así se llama. No sé, el tema lo lleva el abogado Sí, yo reclamé. Voy a decir lo que siempre me dijeron, que es que me tomara una semana y después no me avisaron nada más. Estamos en mediación, creo que así se llama. No sé, el tema lo lleva el abogado

"Quiero cerrar esto legalmente y nada más", sentenció cuando le preguntaron si volvería a Bendita o al canal.

--------

Más contenido en Urgente24:

Uruguay: Mató a su esposo y lo enterró tras violar a su hija menor

Escándalo con el rey Juan Carlos de España: Audios reveladores y a los besos con su amante

4% la inflación porteña en septiembre (el mes pasado anticipó la nacional)