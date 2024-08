Nancy Pazos opinó sobre Pettinato/Bendita y Beto Casella la liquidó: "Me importa tres..."

"El patriarcado es esto, una mina mala que termina pagando los platos rotos por todo el resto. Todos como sociedad somos unos hipócritas", concluyó Pazos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1825953136273469522&partner=&hide_thread=false Beto Casella sobre Tamara Pettinato: "Dejé que el canal y la producción se arregle"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/RW6R31CLRk — América TV (@AmericaTV) August 20, 2024

La réplica por parte de Casella no demoró en llegar. En un movimiento ágil, el magazine de América TV lo interceptó para recoger su testimonio.

"No sé si Tamara quedó afuera porque a partir de ayer a la noche yo me desligué y que se haga cargo el canal, que es lo que corresponde. En los canales tradicionales esto lo resuelve el canal. Yo me meto de metido con temas salariales, personales y laborales, y trato de resolver. Hasta les ahorro a veces el problema a los que están arriba mío", introdujo Casella, y respecto a los dichos de Pazos manifestó, con fastidio:

Lo que diga Nancy Pazos me importa tres carajos. No me importa. Imaginate que estoy tratando de resolver esto, ¿y voy a opinar de Nancy Pazos? Ya es mucho. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pazos

"Me cansó la situación. Que decida el canal. Yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden, pero me salen por naturaleza. Pero listo, ya está. Después de ayer, hasta acá ofrezco", concluyó el conductor, marcando un punto final en su involucramiento personal en la situación aboral de Pettinato con El Nueve.

Tamara Pettinato renunció a Bendita TV y hay polémica: "Me maltrataron"

Luego de su reaparición en Bendita TV el pasado viernes, Tamara Pettinato confirmó el lunes (19/8), su renuncia al mítico ciclo de El Nueve. La panelista afirmó sentirse despedida luego de que Beto Casella y la producción del programa la invitaron a alejarse del aire durante un tiempo.

Por otro lado, el conductor reaccionó en vivo y en directo ante la noticia cuando se encontraba en el streaming Bondi junto a Ángel de Brito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/notienred/status/1825607016888594770&partner=&hide_thread=false Furiosa Tamara Pettinato le presentó la renuncia a Beto Casella en vivo. pic.twitter.com/bFBK8PwYuL — Noticias en Red (@notienred) August 19, 2024

Pettinato volvió a presentarse en el envío de archivo tras realizar su descargo en Blender. Ya en aquel momento, y como bien indicó Urgente24, los rumores aseguraban que la locutora se habría sentido descuidada por el programa por el tratamiento que realizaron sobre el hecho, por lo que a la hora de expresar su réplica eligió hacerlo en el canal de streaming.

Sin embargo, la panelista ocasional de Bendita TV sí participó del ciclo el viernes y fue sometida a un interrogatorio un tanto tenso por parte del presentador y sus compañeros, en el que se la vio visiblemente incómoda y optó por no responder algunas de sus consultas.

En este marco, y en diálogo con el portal PrimiciasYa, Pettinato reveló: "Ellos me pidieron que me tome unos días, sabrán por qué. Depende de ellos si me echan o no. No vuelvo más a Bendita después del maltrato que me dieron y cuando no estuve".

En simultáneo, Casella confirmó los dichos de la locutora, pero también se mostró disgustado ante el manejo que tuvo luego de que se difundieran sus escandalosos videos junto a Alberto Fernández.

Embed - Cómo fue la vuelta de Tamara Pettinato a Bendita - Minuto Neuquén Show

"Ella tenía que avisar si venía o no. Yo dije al aire: 'No tengo novedad de Tamara'. Yo le dije que hablara donde quiera, en la radio, en Blender. Después el viernes viene a Bendita y yo tenía que preguntarle alguna cosa, tampoco podía hacerle un cuestionario de la KGB. Y yo en un momento le dije 'mandona', como un poco soberbia en su descargo", aseguró el conductor en #ÁngelResponde.

En ese momento, Casella indicó que Pettinato le envió un mensaje confirmándole que no regresará a Bendita TV. "Es una cuestión de clima. La verdad que la idea era cuidarla a ella. Yo no la puedo despedir. Ahora entiendo que se está yendo sola", afirmó.

"Si quieren pueden ver el programa del viernes a ver si hubo un maltrato. Después, los dos días que ella no estuvo, no íbamos a tratar el tema. Me parece que hemos tenido un trato respetuoso con una compañera, no se puede considerar agredida", sumó Casella.

"Te digo más, los dos días anteriores a la difusión de los videos ya veníamos con los chats de Alberto y yo tuve el buen gusto de no hacerla participar, porque la veía con cara incómoda, porque capaz tiene una relación y no lo quería matar. No le pregunté: '¿Y vos qué pensás, Tamara?'. Hasta esa delicadeza tuve", reconoció el conductor, visiblemente molesto

-------

Más contenido en Urgente24:

La ex ministra de Mujeres presentó chats con Fabiola Yañez para desmentirla

Kamala Harris resurge frente a Trump pro-Maduro: La Convención Demócrata promete ser furor

5 enfermedades que se previenen con el consumo de fibra en la dieta