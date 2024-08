Tamara Pettinato rompe el silencio en Blender: Rumores de interna en Bendita TV

Cabe mencionar que en el ciclo de archivo optó por no mirar hacia el costado y, el mismo día en el que los videos salieron a la luz, publicaron un informe contundente sobre el caso, acompañado por filosos comentarios de parte de sus compañeros. En aquella oportunidad, Pettinato se negó a salir de su camarín y abandonó el estudio sin dar mayores detalles.

No hablará en Bendita, donde se siente descuidada.

En primera instancia y dado que Pettinato volvió a ausentarse al día siguiente, Beto Casella manifestó su disgusto ante semejante actitud y sostuvo:

Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo: 'Estoy teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo'. Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo: 'Estoy teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo'. Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común

Sin embargo, en las últimas horas el conductor dialogó con el magazine Poco Correctos de El Trece y bajó el tono de sus declaraciones: "Hoy se comunicó conmigo. Ella está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerle la cara y el pecho".

Pese a esto, todo parece indicar que Pettinato no estaría cómoda en el programa encabezado por Casella desde hace casi veinte años y por ello habría optado por realizar su descargo en el marco del streaming.

En Bendita TV negaron interna con Tamara Pettinato

La reacción inicial de Casella disparó las versiones de un malestar general en Bendita TV contra la panelista. Sin embargo, el conductor las negó categóricamente.

El presentador le respondió directamente a Ángel de Brito, quien había compartido en su cuenta de X (ex Twitter) una nota que sostenía una supuesta indignación de Casella con Pettinato. Ante esto, el periodista salió a aclarar sus dichos:

¿Ángel, sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me 'indigne'? No. La verdad es que como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto. Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones, laborales, y no con Tamara precisamente ¿Ángel, sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me 'indigne'? No. La verdad es que como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto. Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones, laborales, y no con Tamara precisamente

Por su parte, la panelista Edith Hermida se sumó a Casella y acompañó sus dichos: "Beto no se enojó. El viernes la estaban esperando, es cierto. Ella estaba abajo y arriba la estaban esperando para iniciar el programa. Eso pasó 7 minutos antes de la salida al aire".

"Bendita es un programa que va en vivo. Beto no se enojó, me parece que fue más desconcierto. A él vienen y le cuentan lo que estaba pasando, porque él tampoco lo pudo ver en el momento. Le dijeron: 'Che, salió un video'. Y él respondió: 'Bueno, que suba'. No tomó dimensión en ese momento de lo que estaba pasando", explicó Hermida.

Por último, la figura de Bendita TV apuntó contra Fernández e indicaron que es él quien debe "rendir cuentas".

