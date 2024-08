Caso Loan, caso Venezuela y Fabiola vs. Alberto: No hay para dónde disparar

El caso Venezuela

Si con el 'caso Loan' las explicaciones iban del delirio a la extravagancia y la repetición era el eje, permítanme un juego de palabras: la repetición era la constante. Abrumaba, en este 'caso Venezuela', la ignorancia de leyes internacionales tales como de formas elementales de la diplomacia, el protocolo y el respeto por esos venezolanos, los de adentro y los de fuera.

Es difícil creerle al presidente Nicolás Maduro, tal como se hace cuesta arriba entender sus fórmulas de gobierno y sociedad, de Estado y Poder Militar. Más cuesta arriba con el aluvión informativo que ocupaba los canales y sus analistas “todoterreno”.

Si no se ofenden, un viejo dicho los enmarca: “tanto para un barrido como para un fregado” sirven los analistas televisivos.

El petróleo de la cuenca del Caribe, donde Venezuela es el centro interesa de modo específico a Estados unidos. Baste recordar que Nicaragua y Cuba tienen destinos mas tremendos –a la fecha– que el que golpea a Venezuela. Pero, mediáticamente, son olvidados.

Valdimir Padrino López y Nicolás Maduro.jpeg Caso Venezuela: Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, poder político y poder real.

La Tormenta Perfecta

Los torneos de fútbol en ambos continentes se definían por países, no por clubes y los Juegos Olímpicos trajeron mas confusión. Solo las películas y las viejas series americanas en asistencia al enfermo de actualidad monocorde y sin variantes. Pocas opciones para disparar del bombardeo monocolor.

Cuando esto se convertía en una tormenta dura de sostener, un vendaval repetitivo en los medios apareció 'la Tormenta Perfecta'. El 'caso Fernández versus Yañez'. Una tóxica pareja sin escape posible.

Quien quiera entender Argentina por sus medios de comunicación tendrá un problema: Loan, Maduro y Fernández versus Yañez. Machacona, insistente pantalla, sin que aparezcan las verdaderas cataduras de nuestros males.

Las redes, participantes en segundo grado de estos tres ejes solo contribuyeron al desorden general.

Pero las redes son un territorio de libre albedrío, de confusión y divertimento. Apenas los muy avezados saben usarlas según dictados de la IA bien aplicados.

alberto-fabiola-guitarra.jpg Alberto Fernández y Fabiola Yañez. NA

Milei, por caso, quedó fuera de las tres temáticas, aún cuando Maduro le ofertó un ring con los guantes puestos. ¿Qué hizo el Presidente?... sólo participó de un beso a boca cerrada (le dicen “piquito”) con la señora Yuyito González, acción personal realizada en mitad de un acto público.

Por lo demás, una acción ecuménica importante: judío prosélito se dice él, devota evangélica ella.

El Gran Programador

Convidados a la pantalla con ese menú puede decirse que hay un plan de informar centralmente esos temas. ¿Quien lo ordenó?... No me pregunte, soy periodista, el que hace las preguntas.

Una paradoja es que los medios anti Milei y favorables a CFK, último roble en pie, no escaparon del convite. Ellos ofertaron su interpretación sobre los mismos temas.

Atención: no hubo contraoferta noticiosa. Todos con la misma milonga de “amasijo habitual”, como dice el poema lunfardo de Carlos Muñoz del Solar que, con el seudónimo de Carlos de la Púa, escribió: “La durmió de un cachote, gargajeó de colmiyo, se arregló la melena y pitándose un faso salió de la atorranta pieza del conventiyo, y silbando bajito rumbeó pa’l escolaso”.

Celedonio Esteban Flores, ¡el negro Cele¡ también contribuye con lo suyo. Podría ser testigo ya que escribió:

Él se lo había dicho: Del laburo sin hacer estación, venite a casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás... no sé qué pasa.... Si tardás en llegar tengo pavura de que te hayas peleao en la milonga, vos sabés que no falta un cara dura...Y yo te manco bien, cara chinonga... . Pero ella se olvidó, sucia y borracha llegó como a las nueve la muchacha por seguirle la farra a un mishenón. Los bifes -los vecinos me decían- parecían aplausos, parecían, de una noche de gala en el Colón. Él se lo había dicho: Del laburo sin hacer estación, venite a casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás... no sé qué pasa.... Si tardás en llegar tengo pavura de que te hayas peleao en la milonga, vos sabés que no falta un cara dura...Y yo te manco bien, cara chinonga... . Pero ella se olvidó, sucia y borracha llegó como a las nueve la muchacha por seguirle la farra a un mishenón. Los bifes -los vecinos me decían- parecían aplausos, parecían, de una noche de gala en el Colón.

Lo tituló 'Biaba'. Escrito en formato de soneto, es un clásico de aquellos años en que estas cosas contaban, exageradamente, una realidad que ya se fue forever.

Mas allá del pintoresquismo del asunto de la pareja tóxica con sus excrecencias y seudópodos a la política nacional, las ausencias noticiosas son notorias.

santiago caputo.jpg ¿Fue él?

Urgente24 y los Milei Brothers

Es interesante una nota de Urgente24, portal de noticias donde, al denunciar una excesiva cantidad de publicidad de YPF durante este gobierno de Milei, el austero, el de “no hay mas plata”, termina indicando las ausencias de temas importantes en el paquete diario de las noticias y reúne ausencias, falencias, acaso mentiras a esconder. Gruesas ausencias. Distracciones pecaminosas de los Milei Brothers, para ser exactos.

1. Dijo el candidato que no aumentaría gravámenes pero subió ganancias para los trabajadores e irrumpió el “Impuesto PAIS”.

2. Juró que iba a dolarizar pero, como dijera el economista Carlos Melconián, “no había fideos ni tuco”.

3. Prometió cerrar el Banco Central pero abrió la canilla de emisión monetaria de manera grosera.

4. Aseguró que no iba a intervenir los mercados pero puso pronto de rodillas a las pre pagas, obligándolas a retrotraer incrementos que, en muchos casos, estaban atados a un dólar que se triplicó tras la devaluación inicial del gobierno de La Libertad Avanza.

5. Certificó una y otra vez: “El ajuste lo hará la Casta”. Sin embargo, quienes más perdieron en estos 8 meses han sido los jubilados.

6. Garantizó que no se registrarían aumentos en los servicios energéticos, agua y transporte pero ocurrió todo lo contrario ya que las subas comienzan a ser salvajes.

7. Confirmó la pronta salida del cepo y que todos podrían comprar dólares. Luego, su ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que quienes tenían “verdes” deberían venderlos.

8. Por último, se rasgó las vestiduras con la pauta publicitaria del gobierno anterior pero hoy se sabe que YPF ya gastó más de $ 33.000 millones en propaganda durante el 1er. semestre de 2024. Mas del triple de lo usado en el mismo período de 2023.

Es un textual del portal que se indicó. Cuando se le mencionan estos temas, como un olvido casual, los Jefes de Noticias suelen excusarse centrados en una frase: “¿A quien le interesan esos temas?” Puede agregarse otra frase hecha: “No hay para dónde disparar”. Se podría agregar: Ni con quien hacerlo.

