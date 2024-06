La interna de Bendita TV estalló al aire: Dos panelistas se sacaron chispas

"Claro, lo que yo digo es que, si hay un tema, y alguna de las dos está involucrada tenemos que ser libres de opinar lo que una quiere. Yo no soy corporativista. Yo no me pongo a defender a mis compañeros si se mandan una cagada", afirmó Edith. "Claro, lo que yo digo es que, si hay un tema, y alguna de las dos está involucrada tenemos que ser libres de opinar lo que una quiere. Yo no soy corporativista. Yo no me pongo a defender a mis compañeros si se mandan una cagada", afirmó Edith.

Sin embargo, podría decirse, que el notero no se conformó con dicha declaración sino que buscó profundizar más en el tema. Y recordando lo expresado anteriormente por Pettinato, prosiguió: "Ahora lo que Tamara dice es que, desde que estás en el programa de Santiago del Moro, cambiaste".

"Eso es mentira. Quieren generar discordia y que yo deje de ser la preferida de Beto y eso no va a pasar", contestó con chispa Hermida.

A lo que, con mayor ironía, el periodista respondió: "Tamara dice que te quiere robar el puesto".

"Ya lo sé, no viste que ahora viene todos los días. Ella le pidió a la producción de venir todos los días. Me imita, hace un montón de cosas, yo ya me doy cuenta. Se hace la picante, me tiene podrida Tamara", añadió.

"Yo estoy tan segura de mí misma, que digo 'que haga lo que quiera', no importa. Pero está cosa de ella dice 'Me traicionó'. No, ella se piensa que yo la voy a defender siempre y no, yo no tengo porque defenderla si no considero que tengo que defenderla", agregó.

Embed - "Ella me imita, se hace la picante": Edith Hermida le respondió a Tamara Pettinato

Aunque, con un tono más conciliador, cerró diciendo: "Igual, yo la admiro a Tamara en un montón de cosas. Es buena mina, se hace cargo de un montón de cosas que pasan en su familia. Ha tenido días complicados y la mina siempre viene con una sonrisa".

------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Yanina Latorre destapa la olla: Dady Brieva debe millones

Banco Provincia lanza promoción de 18 cuotas sin interés por 3 días: Cuándo comprar

Marina Calabró cuestionó duramente al nuevo ciclo de El Trece

Gmail sin internet: El truco que debes conocer