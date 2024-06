Susto: Jorge Lanata sufrió un infarto durante estudio médico

Cabe destacar que el periodista es paciente de riesgo y viene batallando hace largos años por diferentes cuestiones vinculadas a su salud. En abril pasado había sido su última internación, cuando ingresó a la Fundación Favaloro debido a una dificultad respiratoria.

Jorge Lanata opinó sobre el romance de Marina Calabró y Rolando Barbano

El periodista accedió a una entrevista por medio de una videollamada en Bondi, el canal de streaming que lidera Ángel de Brito. Lanata abordó diversos temas pero decidió explayarse en el momento en el que le preguntaron sobre cómo había tomado la relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano, dos integrantes de Lanata Sin Filtro.

"A mi me parece que cuando vos tenés una relación con alguien del laburo te exponés a muchas cosas", comenzó diciendo el comunicador y agregó: "Yo no sé si es lo ideal". Sin embargo, posteriormente admitió: "Lo que pasa es cierto que uno no elige con quién tiene una relación. Eso sucede".

"A mi me pone incómodo por ellos", sostuvo más tarde. A su vez, aprovechó para desmentir que la hija del capocómico haya renunciado al ciclo que se emite de lunes a viernes por Radio Mitre y reconoció que tras la ruptura sentimental la mujer le pidió salir desde su casa pero al día siguiente decidió volver al estudio ubicado sobre la calle Mansilla.

