Jorge Lanata y su advertencia sobre Javier Milei: "Me preocupa"

"No son solo las agresiones, sino la imputación de un delito. Esto me parece más grave, porque una cosa es que te digan que sos un mal periodista, no pasa nada; pero otra muy distinto es que te digan 'ensobrado', porque ahí te están imputando un delito. Así como cuando nosotros imputamos delitos a los políticos tratamos de tener todas las pruebas posibles, el Presidente debería intentar algo similar", explicó el periodista en su exposición de casi 10 minutos y que realizó de manera virtual.

A su vez, Lanata consideró que la guerra entre Milei y la prensa "es una pelea muy despareja, donde por un lado tenés al Presidente y del otro lado, a un ciudadano. Además genera autocensura en el resto de compañeros del gremio, otros colegas. Imaginate si esto me lo dice a mí, ¿qué puede pensar un pasante que está en un diario? Se calla para no tener kilombo", reflexionó.

Por último, se mostró preocupado y alertó sobre lo que podría pasar en el futuro si el Presidente potenciara su negativa contra la prensa:

"Me preocupa lo de Milei, no me gusta. Y no me gusta, porque ahora la inflación está bajando. Pero imaginate qué puede pasar si el plan le sale mal, no sé en qué puede terminar. Este es el Milei tranquilo, no sé qué puede pasar con el Milei nervioso", cerró.

Cabe recordar que en la denuncia que presentó Lanata, argumentó que "Tildar de 'mentiroso' y de recibir 'sobres' tiene la unívoca intención de dañar la reputación de la persona atacada. Y adrede, consciente de sus miles de seguidores, difundió sus ataques para que llegaran a una numerosa e indeterminada cantidad de personas".