Perfil también demanda a Milei y la denuncia de Jorge Lanata recayó en Lijo

Por último, el cuarto juicio será por "discriminación con la distribución de la publicidad oficial". A criterio del holding, pese a que el Ejecutivo prometió eliminar la pauta, "hay empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación e YPF que sí realizan campañas publicitarias".

"Como ya lo hizo el kirchnerismo, otra vez un Gobierno vuelve a usar la pauta oficial como herramienta de premios y castigos", cuestionó el conglomerado de medios.

La desafiante respuesta de Jorge Fontevecchia a Javier Milei

Durante su última participación el ciclo encabezado por Alejandro Fantino en Neura Media, el Presidente repartió para todos sus detractores y hasta se mostró complacido con el mal pasar financiero de la Editorial Perfil.

Fue durante uno de sus ya clásicos embates contra la prensa en el que el mandatario se refirió con sorna a la crisis del conglomerado de medios:

Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de 'Tinturelli' usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de 'Tinturelli' usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando

Asimismo, entre risas, sostuvo que el medio "Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra".

Embed - La respuesta de Jorge Fontevecchia a Javier Milei

Algunas horas más tarde, el propio Fontevecchia compartió en su ciclo matutino de Net TV el extracto con las palabras de Milei y manifestó:

Fuerte, ¿no? Lo que podemos decirle al Presidente es que no pudo quebrarnos la Dictadura Miitar, no pudo quebrarnos (Carlos) Menem en el momento de de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted Fuerte, ¿no? Lo que podemos decirle al Presidente es que no pudo quebrarnos la Dictadura Miitar, no pudo quebrarnos (Carlos) Menem en el momento de de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted

Por el momento el Presidente no recogió el guante, pero no sería de extrañar que lo haga, como no puede ser de otra manera, por medio de sus redes sociales durante la jornada.

La denuncia de Jorge Lanata recayó en Ariel Lijo

El fuerte cruce que protagonizaron Lanata y Milei llegó a la Justicia tras la denuncia que formalizó este viernes el periodista por injurias. La presentación judicial cayó por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los magistrados que el mandatario y su Gobierno proponen para la Corte Suprema.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jebossi/status/1780979770974462267&partner=&hide_thread=false La denuncia de Lanata vs Milei recayó en el juzgado de Lijo. Amazing. — Jesica Bossi (@jebossi) April 18, 2024

El fiscal que intervendrá en esta causa con Lijo, como subrogante de la fiscalía 1 (que está vacante), es Ramiro González, quien es un funcionario de fuertes vínculos con la jueza federal María Servini de Cubría, a su vez cercana a Lijo. Los abogados que promovieron la querella por injurias son Elba Marcovecchio (esposa de Lanata) y Patricio Carballé.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GabyLevinas/status/1781002706011717846&partner=&hide_thread=false Parece joda, Lanata denuncia a Milei por injurias, milagrosamente la causa cae en lo del Juez Lijo a quien lanata sindica com parte de la corrupción judicial y Milei , que lo quiere premiar al juez con un puesto en la corte, es la parte acusada. ¿Por quién va a fallar Lijo? — Gaby Levinas (@GabyLevinas) April 18, 2024

