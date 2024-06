Polémica en Radio Nacional: ¿Fin de ciclo por 'dar voz a opositores'?

"Espero que no sea por eso porque hubiera ocurrido, si es por eso mi salida, un daño a la libertad de expresión. Quiero creer que no es por eso y simplemente se le da una nueva orientación a este programa. Me quedo con lo positivo, y es haber conocido a un grupo maravilloso de profesionales en Radio Nacional. El equipo técnico y profesional de esta radio supera con creces a los de las radios privadas en las que estuve", concluyó Benedetti, y cerró agradeciéndole a todos los miembros de su equipo.