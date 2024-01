La TV Pública, sin Copa América ni JJOO este 2024

Por otro lado, cabe recordar que la transmisión del 2022 del Mundial de Qatar en la TV Pública fue la más elegida por los argentinos, obteniendo un promedio de 38.33 puntos de rating durante la final, muy por delante del 23.19 que alcanzó la señal deportiva propiedad del Grupo Clarín.

image.png Pablo Giralt y Matías Martin encabezaron las transmisiones del Mundial en la TV Pública.

Más recortes en la TV Pública

El canal suspendió los móviles en la Costa Atlántica y los noticieros dela media noche y del fin de semana, además de un recorte en las horas extras de los empleados del canal, en las coproducciones de programas y en la transmisión de los festivales de las provincias. Una fuente indicó al diario Clarín:

Al no mandar los móviles a la Costa, nos ahorramos $10 millones por mes; el levantamiento del Noticiero del fin de semana nos permite bajar otros $36 millones; y con las horas extras y el plus nocturno que teníamos en el Noticiero de la medianoche superamos en total los $50 millones de ahorro para este mes, solo con esas medidas

Javier Monte, nuevo presidente de RTA, también decidió terminar con el sistema de tercerización de los programas de la TV Pública donde se multiplicaron los acuerdos millonarios con productoras privadas que realizaban los programas de televisión.

image.png Cocineros Argentinos sobrevivió al recorte.

Por eso, el directorio de la TV Pública solo renovó el contrato de Cocineros Argentinos, con un fuerte ajuste en el presupuesto aprobado para este año, en su decimosexta temporada; mientras que el resto de los programas tercerizados fueron levantados durante el verano y lo más probable es que no continúen este año, excepto las carreras del Turismo Carretera y programas del fin de semana.

Además de los dos noticieros suspendidos, algunos de los programas que ya no seguirán son las tiras diarias que conducían Ernestina Pais (Mañanas Públicas), Coco Silly (Noches de Mente) y Luli Trujllo y Pablo Caruso (Desiguales), entre otros.

