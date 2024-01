Netanyahu en la cuerda floja tras volver a apuntar contra FDI

No obstante, tras las críticas contra Netanyahu, la Oficina del Primer Ministro informó que el 1er ministro emitió una directiva para la inspección de los medicamentos que ingresan a la Franja de Gaza. Finalmente los medicamentos ya llegaron y fueron inspeccionados por las FDI, según The Times of Israel. Pero molestó a toda la nación la conducta previa del primer ministro quién ante la duda sufre la inclinación de señalar hacia afuera.

Primer ministro se lavó las manos

"El primer ministro ordenó que se entregaran medicamentos a los rehenes, pero no participó en la organización de su examen, que lo realizan las FDI y las fuerzas de seguridad", aclaró despegándose la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

Sin embargo, la Oficina del Primer Ministro previamente había anunciado que la operación se lanzó "bajo la dirección de Netanyahu y tras el acuerdo del jefe del Mossad Barnea con Qatar".

Luego se defendió diciendo que aunque el acuerdo se lanzó bajo la dirección de Netanyahu, su oficina no era responsable del examen de los envíos y que serían transportados por las FDI y los servicios de seguridad.

Inmediatamente el miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz y líder de oposición salió a cruzarlo: "La responsabilidad de la decisión, así como de su realización, recae en el nivel político, y sólo en él".

Incluso el propio ministro de Seguridad, de extrema derecha y miembro del Likud, Itamar Ben Gvir, criticó a Netanyahu.

“Señor Primer Ministro, basta de perseguir a [el ministro Benny] Gantz y basta de tratar de eludir [su responsabilidad]. Quizás los arreglos de inspección técnica sean responsabilidad de las FDI y las fuerzas de seguridad, pero es responsabilidad de las FDI y las fuerzas de seguridad verificar que los camiones que se supone deben transportar medicinas para los rehenes no lleven también municiones y equipos para Hamas. – es su responsabilidad y la responsabilidad del gabinete de guerra”.

"Si los camiones aún no han entrado, simplemente ordene a las FDI y a las fuerzas de seguridad que no les permitan entrar sin una inspección. Esta es definitivamente su responsabilidad y autoridad. Medicinas para los rehenes, por supuesto. Oxígeno para que Hamás siga luchando: una locura”.

Las palabras de Benjamin Netanyahu cayeron muy mal en toda Israel. Cabe recordar que en octubre el impopular primer ministro responsabilizó a los funcionarios de defensa y de inteligencia por el sorpresivo ataque de Hamas del 07/10 y luego, ante la presión popular y rechazo general por su descaro, salió a retractarse.

Acuerdo

Según The Jerusalem Post, el stock de medicamentos fue comprado en Francia por Qatar y, según se informa, se envió a Egipto en dos envíos antes de ser transferido a Gaza. El acuerdo establece que se deben proporcionar pruebas a Israel de que la medicación llegó a los rehenes, aunque aún se ignoran los diversos procedimientos.

Un funcionario israelí declaró al mismo diario: "Esperamos que el acuerdo de drogas finalmente se materialice y lleguen a su destino. Qatar garantizará la entrega de las drogas a los secuestrados”.

Y se mostró optimista: “El éxito del acuerdo creará una buena dinámica para lograr un acuerdo para liberar a los secuestrados."

La nueva polémica de Netanyahu forma parte de una cuantiosos ejemplos de incomunicación y descoordinación entre el gobierno y las FDI y de las tensiones dentro del liderazgo de Israel.

