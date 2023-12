FDI: Los soldados que mataron a rehenes desoyeron órdenes

El domingo (17/12) el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, destacó las reglas de enfrentamiento del ejército ante las tropas.

image.png Yotam Haim, Samer Talalka, y Alon Shamriz muertos a manos de las FDI.

En una charla con los soldados de la 99.ª División, a modo de un coloquio correctivo, destacó que no se debe disparar contra las personas que portan una bandera blanca en señal de rendición, y que incluso los combatientes enemigos, si dejan las armas y levantan la mano, deben ser hechos prisioneros, no fusilados, según The Times Of Israel.

“Y quiero decirles algo no menos importante” ,“¿Qué pasa si son dos habitantes de Gaza con una bandera blanca los que salen a rendirse? ¿Les disparamos? Absolutamente no. Absolutamente no."

“Incluso aquellos que lucharon y ahora dejan las armas y levantan la mano: los capturamos, no les disparamos. Extraemos mucha inteligencia de los prisioneros que tenemos; ya tenemos más de 1.000”.

Y agregó: “No les disparamos, porque las FDI no disparan a una persona que levanta la mano. Esta es una fortaleza, no una debilidad”.

Las 3 víctimas son Yotam Haim, Samer Talalka, y Alon Shamriz. Habían logrado escapar del cautiverio de Hamás antes de que las tropas los mataran a tiros por error el viernes por la mañana.

Las FDI publicaron fotografías el domingo que mostraban carteles aparentemente dejados por los tres rehenes, que decían "SOS" y, en hebreo, "Ayuda, 3 rehenes". Los carteles fueron escritos en tela con restos de comida.

El diario israelí reconstruyó la secuencia del asesinatos por error: “Un soldado abrió fuego contra el trío al verlos, matando a dos e hiriendo al tercero, que huyó a un edificio cercano. Luego, el tercer rehén gritó “ayuda” en hebreo, y un comandante ordenó a las tropas que dejaran de disparar. Pero cuando el rehén salió del edificio, un soldado en un edificio cercano lo mató a tiros”.

Halevi calificó el incidente como “muy difícil y doloroso”. Las FDI entendieron que las condiciones en el campo eran un factor en las acciones de los soldados. Yaakov Amidror Amidror reconoció los desafíos de coordinar fuerzas en un área donde la visibilidad limitada a menudo obstaculiza la toma de decisiones. Además comentó que se están haciendo esfuerzos para utilizar drones para superar este problema, pero todavía no existe una solución infalible.

De todas maneras, intentó contextualizar incorrecto accionar de los soldados Halevi: "Me puse en la piel de un soldado en Shijaiyah, después de días de intensos combates, encontrándome con enemigos a corta distancia, enfrentándome a terroristas vestidos de civil utilizando diversas tácticas engañosas. El soldado debe estar alerta y preparado para cualquier amenaza. Una división, una segunda decisión podría significar vida o muerte".

Gobierno impopular

La familia del rehén muerto Alon Shamriz responsabilizó al gobierno. En el funeral el hermano del difunto, expresó: “Saliste del túnel al aire libre, ya viste la libertad, hiciste todo bien, frente a una ridícula cadena de mando [de las FDI], un gobierno irresponsable y un grupo terrorista bárbaro, lo superaste todo y no necesitaba a nadie. Hiciste todo bien”.

Yonatan continuó: “Te prometo, Alon, que tu muerte no será en vano. Nos levantaremos y sacudiremos el país. Nos aseguraremos de que su nombre sea un símbolo de valentía, un símbolo de revolución. No olvidaremos ni perdonaremos a quienes nos traicionaron el 7 [de octubre], al gobierno que nos trajo el desastre. Perseguiremos a los responsables y se arrepentirán”.

La hermana dolida también fue lapidaria con el gobierno: “El que te abandonó también te asesinó”.

Las FDI saltan de polémica en polémica. Tal como contó Urgente24, de los 105 soldados israelíes fallecidos hasta la fecha en la Franja de Gaza, 20 murieron por fuego amigo y otros incidentes.

image.png Los familiares de rehenes acusan al gobierno de Netanyahu del la masacre del 7 de octubre.

Según medios locales, 13 perecieron por fuego amigo debido a una identificación errónea en ataques aéreos, bombardeos de tanques y disparos; uno por disparos que no estaban destinados a alcanzarlo y otros dos por disparos fallidos accidentales. Otros 4 sufrieron el mismo destino: la primera pareja falleció en incidentes en los que vehículos blindados atropellaron a tropas y la otra por metralla y explosivos lanzados por las fuerzas israelíes.

El padre del muerto, manifestó, por su parte, “la conclusión es que las FDI abandonaron a mi hijo el 7 de octubre, y las FDI asesinaron a mi hijo el 14 de diciembre. Eso es lo que pasó”.

“No fue negligencia, fue anarquía. Alguien tomó las reglas de enfrentamiento en sus propias manos y mató a mi hijo, eso es todo”.

Un amplio sector de la sociedad israelí responsabilizó al impopular gobierno de Netanyahu por la filtración masiva de los terroristas el 7 de octubre que acabó con la muerte de 1800 israelíes. Las familias de los difuntos y de los rehenes no le perdonan ni olvidarán el descuido de la inteligencia judía, la incompetencia de las FDI y las política populistas de Netanyahu, como la de la reforma judicial, cuyo controversia desató las manifestaciones más grandes en la historia de Israel.

Más contenido de Urgente24

El cantante de Ke Personajes habló después de la pelea

Bahía Blanca el día después, emergencia y duelo en PBA

Apagón masivo en Córdoba: Apuntan a Transener

Patricia Bullrich busca combatir el narcotráfico en Rosario

Emergencia energética, oficial y aceleran el 'tarifazo 2024'