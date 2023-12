Apagón masivo en Córdoba: Apuntan a Transener

apagon_masivojpg.webp Córdoba sufrió un apagón masivo.

Por el momento, la operatividad del sistema en Córdoba está funcionando “a medias”, alimentando al “nodo Malvinas” con otros dos nodos provinciales. Según EPEC, la provincia demanda el 100% de su capacidad y, más aún, por la estación del año, por lo que los cortes intermitentes persistirán hasta que se normalice el sistema interconectado nacional.

De esa manera, la provincia señaló a la empresa concesionaria del servicio de alta tensión. “Es un problema de transporte, no de provisión. Como Transener aún no logra solucionar todavía ese problema del nodo Malvinas y no tenemos ese aporte, el sistema estaba trabajando sobreexigido y se produjo un falla en una línea de 132kv", dijeron desde EPEC.

Por último, las autoridades cordobesas no dieron un tiempo estimado de recuperación. El problema, señalaron, depende de cuánto tiempo demore Transener en solucionar la falla en el nodo “Malvinas”, mientras en Córdoba persiste el mal tiempo y las tormentas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEpecOficial%2Fstatus%2F1736531016003551744&partner=&hide_thread=false Buenas tardes. Debido a que el sistema viene trabajando inestable, como consecuencia de la falta del aporte del nodo de 500 kV Malvinas que opera Transener y que falló en la madrugada de hoy, se produjo una falla en una línea de alta tensión de 132 kV. — EPEC Córdoba (@EpecOficial) December 17, 2023

