Emitieron un Alerta Sofía por la desaparición de una niña de 2 años en Cosquín

Ante cualquier información, los posibles informantes deberían comunicarse a la línea 134. La Justicia ha pedido cautela en la difusión de detalles para no entorpecer las líneas investigativas.

image Alerta Sofía. Esmeralda Pereyra Lòpez tiene apenas 2 años.

Antecedentes penales poco alentadores

En los últimos años, se perdieron varios niños y se generó una conmoción nacional. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser recuperado y devuelto:

Liam Flores, provincia de Córdoba.

Loan Peña, provincia de Corrientes.

Guadalupe Lucero, provincia de San Luis.