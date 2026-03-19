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DESESPERADA BÚSQUEDA EN CÓRDOBA

Emitieron un Alerta Sofía por la desaparición de una niña de 2 años en Cosquín

Se llama Esmeralda Pereyra López y fue vista por última vez el miércoles 18/3 a las 14:30 en la puerta de su casa en barrio San José Obrero. Alerta nacional.

19 de marzo de 2026 - 00:31
Alerta Sofía para Esmeralda

Alerta Sofía para Esmeralda

El rastrillaje ha escalado a nivel nacional tras la activación del protocolo de emergencia Alerta Sofía que moviliza a todas las fuerzas federales y medios de comunicación para dar con el paradero de menores en riesgo inminente.

Para el rastreo nocturno se utilizan drones con cámaras térmicas (de visión nocturna e infrarroja). Existe a 400 metros de la casa de la niña un río y allí también están trabajando tanto policías como bomberos.

El caso ya está bajo la órbita del Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas). Trabajan en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación (Alejandra Monteoliva fue ministra de seguridad de la provincia de Córdoba). El caso ya está bajo la órbita del Sifebu (Sistema Federal de Búsqueda de Personas). Trabajan en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación (Alejandra Monteoliva fue ministra de seguridad de la provincia de Córdoba).

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Las autoridades informaron que cualquier dato, por más mínimo que parezca, puede ser vital.

La niña mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Estaba descalza y sin pañales a la hora de su desaparición. La niña mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Estaba descalza y sin pañales a la hora de su desaparición.

Ante cualquier información, los posibles informantes deberían comunicarse a la línea 134. La Justicia ha pedido cautela en la difusión de detalles para no entorpecer las líneas investigativas.

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Alerta Sofía. Esmeralda Pereyra Lòpez tiene apenas 2 años.

Antecedentes penales poco alentadores

En los últimos años, se perdieron varios niños y se generó una conmoción nacional. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser recuperado y devuelto:

Liam Flores, provincia de Córdoba.

Loan Peña, provincia de Corrientes.

Guadalupe Lucero, provincia de San Luis.

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