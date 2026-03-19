El rastrillaje ha escalado a nivel nacional tras la activación del protocolo de emergencia Alerta Sofía que moviliza a todas las fuerzas federales y medios de comunicación para dar con el paradero de menores en riesgo inminente.
DESESPERADA BÚSQUEDA EN CÓRDOBA
Emitieron un Alerta Sofía por la desaparición de una niña de 2 años en Cosquín
Se llama Esmeralda Pereyra López y fue vista por última vez el miércoles 18/3 a las 14:30 en la puerta de su casa en barrio San José Obrero. Alerta nacional.
Para el rastreo nocturno se utilizan drones con cámaras térmicas (de visión nocturna e infrarroja). Existe a 400 metros de la casa de la niña un río y allí también están trabajando tanto policías como bomberos.
Las autoridades informaron que cualquier dato, por más mínimo que parezca, puede ser vital.
Ante cualquier información, los posibles informantes deberían comunicarse a la línea 134. La Justicia ha pedido cautela en la difusión de detalles para no entorpecer las líneas investigativas.
Antecedentes penales poco alentadores
En los últimos años, se perdieron varios niños y se generó una conmoción nacional. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser recuperado y devuelto:
Liam Flores, provincia de Córdoba.
Loan Peña, provincia de Corrientes.
Guadalupe Lucero, provincia de San Luis.