Otro escándalo en ministerio de Luis Caputo; fiscales del Caso Dalmasso, en la picota

Embed - El Julio de Vido de Milei, Carlos Frugoni, tiene 8 pisos sin declarar en Miami

2-Comenzó el juicio político contra los fiscales del caso Nora Dalmasso

La acusación principal radica en que los fiscales omitieron pruebas genéticas y testimoniales claves.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro recibieron estudios de ADN enviados desde Estados Unidos entre 2008 y 2010 que descartaban el linaje de la familia Macarrón y señalaban perfiles ajenos que nunca fueron cotejados.

Roberto Bárzola, un albañil que trabajaba en la casa del horror nunca había sido requerido para el cotejo genético por los fiscales anteriores.

Cuando todo prescribió, se supo que su ADN era compatible con rastros encontrados en la bata de Nora. Sus coartadas, fueron falsas.

Embed - Las pruebas que los fiscales del caso Dalmasso ignoraron y los llevaron a un juicio político

3-Alerta en Argentina por amenazas en las escuelas

Se generan en cada distrito provincial protocolos para evitar el pánico en los establecimientos educativos.

En algunos casos se realizan requisas de las mochilas. Tambièn, se llega a pedir que los bolsos de los alumnos sean transparentes.