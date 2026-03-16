Javier Milei, Manuel Adorni y un viaje de limpieza con destino a Córdoba

La comitiva oficial que llegará a Córdoba por apenas unas horas estará completa por Karina Milei. La secretaria de la Presidencia será quien cierre el triángulo oficial que visitará el predio a metros del Aeropuerto Ambrosio Taravella, cerrando la agenda sin más actos previstos ni reuniones con los locales.

Entre el público, estarían presentes los distintos actores cordobeses que mantienen diálogo con el Gobierno nacional. Desde el bloque oficial de La Libertad Avanza encabezado por Gabriel Bornoroni, hasta algunos representantes del oficialismo provincial y de la oposición local, como Rodrigo de Loredo y Luis Juez, entre otros.

milei-bolsacomercio-cordoba Javier Milei este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba. @laurmachado

Los errores son golpes

Respecto a la polémica que invadió a Adorni, el funcionario admitió en televisión nacional el error de haber incluido a su esposa en la comitiva oficial. Si bien aseguró que no se trató de un delito y que no “le costó un solo peso a los argentinos”, el paso en falso generó malestar incluso entre los propios votantes libertarios.

Según Adorni, la embestida en su contra no fue más que “otro intento de golpe” y que la vara del Gobierno está “muy alta”, lo que deriva en un nivel de exigencia moral mayor. Esto último a pesar de que su propia iniciativa de prohibición de viajes para familiares fue vulnerada.

Más noticias en Urgente24:

Adorni: "Pido disculpas, fue una pésima decisión pero esto fue un golpe para desestabilizar el gobierno"

La "inflación de Ormuz": el conflicto ya amenaza a precios de alimentos

A sus errores La Libertad Avanza los llama "desestabilización"

Comisión Investigadora parlamentaria de caso $LIBRA dará rueda de prensa el lunes 16/3 a las 16