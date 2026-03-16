CÓRDOBA. La agenda de Javier Milei retomará tonos locales tras varios días abocado al contexto internacional. Con la presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba programada para el mediodía de este lunes, el presidente se pondrá en frente de un sector del empresariado cordobés junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
BOLSA DE COMERCIO
Javier Milei, Manuel Adorni y un viaje de limpieza con destino a Córdoba
Javier Milei regresa a la agenda local. Este lunes se presenta en Córdoba junto al golpeado Manuel Adorni tras el polémico paso por Nueva York.
La presencia del funcionario en el viaje presidencial no es más que un acto de apoyo luego de la fuerte polémica que lo envolvió luego de un viaje controversial a Nueva York, Estados Unidos, en una comitiva que incluyó a su esposa Bettina Angeletti. Tras su disculpas públicas, el ex vocero presidencial quedó seriamente debilitado en la interna oficial y como objeto directo de las críticas opositoras.
Al respecto, ciertos sectores de la Casa Rosada consideraron que el “error” de Adorni costó un eclipse sobre el Argentina Week, que se suponía un evento de agenda favorable para el oficialismo. Por debajo de la polémica quedaron las rondas de reuniones con poderosos inversores extranjeros y gran parte de los actores de Wall Street, un sector clave para el equilibrio financiero que ensaya el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo.
Javier Milei y la Bolsa de Comercio
La elección de la escena para el regreso a lo local por parte de Milei es de clara tendencia oficialista. La entidad, comandada por el empresario cordobés Manuel Tagle, ha sido una plataforma de presentación presidencial constante desde el 2023, con elogios dirigidos a la política económica e incluso defensa de medidas entre esa parte del empresariado cordobés.
Tagle, hombre muy cercano a Mauricio Macri, expresó en varias oportunidades su agrado con el Gobierno libertario. Incluso ante industriales locales, el vendedor de autos y desarrollista inmobiliario admitió que los cambios harán que algunas empresas cierren aunque eso sería necesario.
La comitiva oficial que llegará a Córdoba por apenas unas horas estará completa por Karina Milei. La secretaria de la Presidencia será quien cierre el triángulo oficial que visitará el predio a metros del Aeropuerto Ambrosio Taravella, cerrando la agenda sin más actos previstos ni reuniones con los locales.
Entre el público, estarían presentes los distintos actores cordobeses que mantienen diálogo con el Gobierno nacional. Desde el bloque oficial de La Libertad Avanza encabezado por Gabriel Bornoroni, hasta algunos representantes del oficialismo provincial y de la oposición local, como Rodrigo de Loredo y Luis Juez, entre otros.
Los errores son golpes
Respecto a la polémica que invadió a Adorni, el funcionario admitió en televisión nacional el error de haber incluido a su esposa en la comitiva oficial. Si bien aseguró que no se trató de un delito y que no “le costó un solo peso a los argentinos”, el paso en falso generó malestar incluso entre los propios votantes libertarios.
Según Adorni, la embestida en su contra no fue más que “otro intento de golpe” y que la vara del Gobierno está “muy alta”, lo que deriva en un nivel de exigencia moral mayor. Esto último a pesar de que su propia iniciativa de prohibición de viajes para familiares fue vulnerada.
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