"Costo marginal": Javier Milei desata tsunami de chicanas y críticas

Por su parte, Claudio Ortizbelgoff, presidente de una compañía aérea, explicó que sí hay un gasto extra por cada pasajero:

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"Costo marginal": Arden las chicanas a Milei en X

Más allá de las explicaciones económicas y técnicas (y éticas), lo cierto es que en la red social X se llenó de críticas y chicanas a Javier Milei, algunas muy divertidas:

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