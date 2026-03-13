Javier Milei salió ayer en defensa de Manuel Adorni por el viaje de su esposa a USA en la comitiva oficial (sin referirse al otro viaje de la polémica, el jet privado a Punta del Este) y, fiel a su estilo, trató de ignorantes a quienes lo cuestionan, argumentando con el concepto de "costo marginal".
ADORNIGATE
"Costo marginal": Javier Milei desata tsunami de chicanas y críticas
Javier Milei justificó que la mujer de Manuel Adorni haya viajado en la comitiva oficial por el "costo marginal". Y arden las chicanas en X.
Luego, todos los libertarios se hicieron eco de esta argumentación para defender al jefe de Gabinete (pero también al Gobierno, dado que fueron los Milei quienes autorizaron que Bettina Angeletti se sume a la comitiva y viaje en el avión presidencial).
En pocas palabras, el argumento del "costo marginal" aplicado a este caso sería que si el avión propiedad del Estado ya tiene que volar a Nueva York para trasladar a la comitiva, que se sume un familiar no implica un gasto extra y, por lo tanto, cualquier crítica no sería más que una muestra de ignorancia académica o mala fe periodística.
Más allá de que el debate se desató no tanto por el costo económico sino por la cuestión simbólica, en un gobierno que se jacta de ir contra los privilegios de la "casta" -incluso prohibieron que los vehículos oficiales sean utilizados por familiares de funcionarios- y termina haciendo lo mismo que dice cuestionar, efectivamente hay un gasto en sumar a otra persona en el avión presidencial. Y alguien lo está pagando (sí, "con la tuya contribuyente"...)
"El Tango 01 es un Boeing 757-200 y en un viaje de Buenos Aires a Nueva York, se calcula que el costo marginal crece entre usd75 y usd135 cada 100kg adicionales transportados. Cuánto más pasajeros haya, más es el costo marginal", salió a aclarar Diego Giacomini.
Por su parte, Claudio Ortizbelgoff, presidente de una compañía aérea, explicó que sí hay un gasto extra por cada pasajero:
"Costo marginal": Arden las chicanas a Milei en X
Más allá de las explicaciones económicas y técnicas (y éticas), lo cierto es que en la red social X se llenó de críticas y chicanas a Javier Milei, algunas muy divertidas:
--------------
Otras noticias en Urgente24:
Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad
Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica
Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet
Se multiplican videos que "homenajean" el deslome de Manuel Adorni en Nueva York
Topper está cerca de cerrar su última planta, y puede desaparecer la marca en Argentina