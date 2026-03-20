Finde XL en Córdoba: Tini, Festival del Fernet y mucho más

CÓRDOBA. El otoño llega a Córdoba cargado de propuestas para aprovechar los últimos días de clima cálido y al aire libre. Desde grandes conciertos, pasando por los últimos festivales, y hasta una competencia deportiva internacional que va a convocar a miles de personas.
Futttura World Tour
La “triple T” se presenta en el Mario Alberto Kempes este sábado para desplegar lo mejor de su repertorio. En medio de la polémica con Emilia Mernes, Tini Stoessel se va a reencontrar con el público en Córdoba para desandar el Futttura World Tour el próximo 20 y 21 de marzo con localidades agotadas.
La expectativa está puesta en la interpretación de su single más reciente, titulado “Dos amantes”, cuyo clip incluye la participación de Rodrigo de Paul, Susana Giménez y Lionel Messi, entre otros.
Respecto a la polémica con Mernes, la novedad explotó en redes cuando se detectó el unfollow por parte de quien saltó a la fama con la tira juvenil Violeta, mientras la entrerriana aún la mantiene entre sus seguidores. Ese movimiento digital alcanzó para que seguidores llenaran plataformas con mensajes, memes y teorías sobre el origen del quiebre.
Fiesta del Fernet en Cosquín
Otro de los festivales coscoinos es la Fiesta Provincial del Fernet. Basado en la típica bebida cordobesa, el escenario Próspero Molina se vuelve a vestir de fiesta para cerrar el verano y recibir el otoño luego de los éxitos de Cosquín Cuarteto y el Festival Nacional del Folklore. Tendrá lugar del viernes 20 al lunes 23 de marzo.
Artistas nacionales, bandas locales y regionales se presentarán ante el público. Además, la Expo Fernet con productores artesanales, propuestas de gastronomía, feriantes, marcas y experiencias estarán presentes para darle un marco completo al evento.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 20.000 pesos.
L’Étape Argentina by Tour de France
Uno de los grandes eventos del fin de semana tendrán lugar el domingo 22 de marzo con la llegada del L’Étape Argentina, organizado por el Tour de France. El circuito, que invita a atletas profesionales y amateurs, recrea un día de la competencia más importante del mundo ciclístico, trasladando las bicicletas al escenario serrano cordobés.
Con dos etapas por categorías de 63 y 132 kilómetros respectivamente, el evento invita a los aficionados y profesionales a probarse en la alta exigencia.
En 2026, el corazón de Argentina volverá a latir con fuerza: Córdoba ha sido elegida como sede de L'Étape Argentina by Tour de France, una de las competencias ciclistas más prestigiosas del planeta. No es casualidad que nuestra provincia haya sido seleccionada. Córdoba es sinónimo de turismo, deporte, hospitalidad y grandes eventos. Su versatilidad de paisajes —sierras, valles, ríos y pueblos con identidad propia— la convierte en el escenario perfecto para recibir a miles de ciclistas de todo el mundo, indicaron desde la organización.
Las inscripciones para esta edición están agotadas.
En el plano deportivo, también habrá lugar para el voley. Será en el Máster de Voley del Centro en la ciudad de Alta Gracia, donde decenas de equipos de la región van a competir entre sí para mostrar liderazgo.
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