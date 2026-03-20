Finde XL en Córdoba: Tini, Festival del Fernet y mucho más

Artistas nacionales, bandas locales y regionales se presentarán ante el público. Además, la Expo Fernet con productores artesanales, propuestas de gastronomía, feriantes, marcas y experiencias estarán presentes para darle un marco completo al evento.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 20.000 pesos.

Fuerte queja de Branca por el impuesto al fernet, del que fue exceptuado el vino, la cerveza y los espumantes. Festival del Fernet en Córdoba.

L’Étape Argentina by Tour de France

Uno de los grandes eventos del fin de semana tendrán lugar el domingo 22 de marzo con la llegada del L’Étape Argentina, organizado por el Tour de France. El circuito, que invita a atletas profesionales y amateurs, recrea un día de la competencia más importante del mundo ciclístico, trasladando las bicicletas al escenario serrano cordobés.

Con dos etapas por categorías de 63 y 132 kilómetros respectivamente, el evento invita a los aficionados y profesionales a probarse en la alta exigencia.

En 2026, el corazón de Argentina volverá a latir con fuerza: Córdoba ha sido elegida como sede de L'Étape Argentina by Tour de France, una de las competencias ciclistas más prestigiosas del planeta. No es casualidad que nuestra provincia haya sido seleccionada. Córdoba es sinónimo de turismo, deporte, hospitalidad y grandes eventos. Su versatilidad de paisajes —sierras, valles, ríos y pueblos con identidad propia— la convierte en el escenario perfecto para recibir a miles de ciclistas de todo el mundo, indicaron desde la organización.

Ciclismo cba 3P.jpg L’Étape Argentina by Tour de France.

Las inscripciones para esta edición están agotadas.

En el plano deportivo, también habrá lugar para el voley. Será en el Máster de Voley del Centro en la ciudad de Alta Gracia, donde decenas de equipos de la región van a competir entre sí para mostrar liderazgo.

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