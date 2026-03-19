El arribo a la Argentina lo anunció oficialmente Miniso, la cadena china de retail con estilo japonés. Los chinos hablaron de una inversión de 50 millones de dólares en los próximos cinco años y entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos, y salarios alineados al convenio colectivo de Comercio.
INMINENTE
Los chinos copan la Argentina: Traen dólares, trabajo... y más productos importados
Los chinos anunciaron su inminente arribo a la Argentina con US$50 millones y la promesa de abrir 100 locales y crear 1.000 puestos de trabajo en cinco años.
Miniso fue fundada en 2013 en Guangzhou y está presente en 112 países con 7.700 tiendas, cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2020 y en la de Hong Kong desde 2022.
"Argentina es el último de los grandes mercados de Latinoamérica en el que no estábamos", dijo Carlos Jamardo, gerente de Marketing y Comunicación de MINISO Argentina, y agregó:
Según dijo invertirá 50 millones de dólares para instalar 100 locales en los próximos cinco años, destinados a la apertura y acondicionamiento de espacios comerciales, contratación de personal, desarrollo logístico y campañas de posicionamiento.
La expansión se realizará bajo un sistema de franquicias con soporte y capacitación a socios locales, replicando el modelo ya implementado en países como Brasil, México y Chile.
Grandes locales en "grandes" lugares
Los locales tendrán superficies de entre 200 y 600 metros cuadrados y se ubicarán en centros comerciales, avenidas peatonales de alto tránsito, shoppings y espacios de gran circulación.
En el primer año las aperturas se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires; a partir del segundo año se extenderán al interior del país, priorizando las principales plazas comerciales.
La primera tienda abrirá a fines de abril en la peatonal Florida, en el microcentro porteño, y luego, en mayo, inaugurará su primera sucursal en un shopping: el DOT Baires, operado por IRSA, donde ya comenzaron las obras.
Además, se prevén tres o cuatro tiendas bandera con estética diferencial y superficies más amplias —una de ellas de 600 m² será la primera de este formato en América Latina—, con zonas temáticas y más de 5.000 productos.
Miniso creará 1.000 puestos de trabajo
En cuanto a empleo, la cadena creará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos en perfiles de atención al cliente, gestión de tienda, logística y administración.
"Pensamos contratar entre 800 y 1000 trabajadores. El salario estará alineado al sindicato de Comercio", confirmó Jamardo.
Esta enorme cadena china tiene productos de diseño accesible de calidad y precios bajos, con renovación mensual de la oferta y líneas continuas.
Vende artículos de cuidado personal, papelería, juguetes, hogar, accesorios tecnológicos y licencias oficiales de marcas globales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio (Hello Kitty), Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts.
Por su estilo 'japonés', se hizo viral en redes sociales y es furor entre la Generación Z, que valora la experiencia de compra como entretenimiento y la conexión emocional con productos de tendencia.
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