Los chinos copan la Argentina: Traen dólares, trabajo... y más productos importados

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La expansión se realizará bajo un sistema de franquicias con soporte y capacitación a socios locales, replicando el modelo ya implementado en países como Brasil, México y Chile.

Grandes locales en "grandes" lugares

Los locales tendrán superficies de entre 200 y 600 metros cuadrados y se ubicarán en centros comerciales, avenidas peatonales de alto tránsito, shoppings y espacios de gran circulación.

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En el primer año las aperturas se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires; a partir del segundo año se extenderán al interior del país, priorizando las principales plazas comerciales.

La primera tienda abrirá a fines de abril en la peatonal Florida, en el microcentro porteño, y luego, en mayo, inaugurará su primera sucursal en un shopping: el DOT Baires, operado por IRSA, donde ya comenzaron las obras.

Además, se prevén tres o cuatro tiendas bandera con estética diferencial y superficies más amplias —una de ellas de 600 m² será la primera de este formato en América Latina—, con zonas temáticas y más de 5.000 productos.

Miniso creará 1.000 puestos de trabajo

En cuanto a empleo, la cadena creará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos en perfiles de atención al cliente, gestión de tienda, logística y administración.

"Pensamos contratar entre 800 y 1000 trabajadores. El salario estará alineado al sindicato de Comercio", confirmó Jamardo.

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Esta enorme cadena china tiene productos de diseño accesible de calidad y precios bajos, con renovación mensual de la oferta y líneas continuas.

Vende artículos de cuidado personal, papelería, juguetes, hogar, accesorios tecnológicos y licencias oficiales de marcas globales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio (Hello Kitty), Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts.

Por su estilo 'japonés', se hizo viral en redes sociales y es furor entre la Generación Z, que valora la experiencia de compra como entretenimiento y la conexión emocional con productos de tendencia.

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