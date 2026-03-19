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Los chinos copan la Argentina: Traen dólares, trabajo... y más productos importados

Los chinos anunciaron su inminente arribo a la Argentina con US$50 millones y la promesa de abrir 100 locales y crear 1.000 puestos de trabajo en cinco años.

19 de marzo de 2026 - 12:15
miniso

El arribo a la Argentina lo anunció oficialmente Miniso, la cadena china de retail con estilo japonés. Los chinos hablaron de una inversión de 50 millones de dólares en los próximos cinco años y entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos, y salarios alineados al convenio colectivo de Comercio.

Miniso fue fundada en 2013 en Guangzhou y está presente en 112 países con 7.700 tiendas, cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2020 y en la de Hong Kong desde 2022.

"Argentina es el último de los grandes mercados de Latinoamérica en el que no estábamos", dijo Carlos Jamardo, gerente de Marketing y Comunicación de MINISO Argentina, y agregó:

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Hay consumo de este tipo de productos y mucho potencial para desarrollar, por eso entendemos que este es el momento para desembarcar Hay consumo de este tipo de productos y mucho potencial para desarrollar, por eso entendemos que este es el momento para desembarcar

Según dijo invertirá 50 millones de dólares para instalar 100 locales en los próximos cinco años, destinados a la apertura y acondicionamiento de espacios comerciales, contratación de personal, desarrollo logístico y campañas de posicionamiento.

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La expansión se realizará bajo un sistema de franquicias con soporte y capacitación a socios locales, replicando el modelo ya implementado en países como Brasil, México y Chile.

Grandes locales en "grandes" lugares

Los locales tendrán superficies de entre 200 y 600 metros cuadrados y se ubicarán en centros comerciales, avenidas peatonales de alto tránsito, shoppings y espacios de gran circulación.

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En el primer año las aperturas se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires; a partir del segundo año se extenderán al interior del país, priorizando las principales plazas comerciales.

La primera tienda abrirá a fines de abril en la peatonal Florida, en el microcentro porteño, y luego, en mayo, inaugurará su primera sucursal en un shopping: el DOT Baires, operado por IRSA, donde ya comenzaron las obras.

Además, se prevén tres o cuatro tiendas bandera con estética diferencial y superficies más amplias —una de ellas de 600 m² será la primera de este formato en América Latina—, con zonas temáticas y más de 5.000 productos.

Miniso creará 1.000 puestos de trabajo

En cuanto a empleo, la cadena creará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos en perfiles de atención al cliente, gestión de tienda, logística y administración.

"Pensamos contratar entre 800 y 1000 trabajadores. El salario estará alineado al sindicato de Comercio", confirmó Jamardo.

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Esta enorme cadena china tiene productos de diseño accesible de calidad y precios bajos, con renovación mensual de la oferta y líneas continuas.

Vende artículos de cuidado personal, papelería, juguetes, hogar, accesorios tecnológicos y licencias oficiales de marcas globales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio (Hello Kitty), Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts.

Por su estilo 'japonés', se hizo viral en redes sociales y es furor entre la Generación Z, que valora la experiencia de compra como entretenimiento y la conexión emocional con productos de tendencia.

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