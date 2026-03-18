Industriales se hartaron de Javier Milei: "Tiene una visión distorsionada de la realdiad"

Sobre esa línea, aseguraron que únicamente "prioriza a sectores extractivos–cuyo valor y aporte estratégico reconocemos– y/o a actividades financieras especulativas, que resultan insuficientes para alcanzar un desarrollo social inclusivo para todos los que habitamos el suelo argentino".

"No se puede gobernar y mucho menos construir una sociedad más justa e igualitaria con discursos agraviantes que desconocen el rol del industrial y de la industria en el desarrollo económico y social de nuestro país". "No se puede gobernar y mucho menos construir una sociedad más justa e igualitaria con discursos agraviantes que desconocen el rol del industrial y de la industria en el desarrollo económico y social de nuestro país".

"Llorar industria nacional y empleo"

El enojo de Fisfe con el mandatario desencadenó a partir de un posteo que realizó Milei en su red social de X donde apuntó contra los "luddistas locales y su odio al progreso" que, de acuerdo a su mirada, niegan el avance de la tecnología.

"Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo", publicó en una publicación acompañada por un video sobre un robot sirviendo café.

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Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso.



Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria… https://t.co/qUL5EaGSiL — Javier Milei (@JMilei) March 14, 2026

Con "ludismo", Milei refiere a un movimiento de protesta de los trabajadores británicos de comienzos del siglo XIX, que se opusieron a las transformaciones iniciadas en el contexto de la Revolución Industrial

Continuando con su escrito, agregó: "El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio. Ese ahorro permite destinar recursos a sectores más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga".

Para el Presidente, este proceso deja como resultados "mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros".

En ese sentido, también criticó a los "demagogos y nacionalistas de pacotillas", a quienes acusó de intentar frenar los cambios tecnológicos en nombre de la defensa del empleo y la industria nacional.

Como cierre, remarcó que la historia económica argentina ofrece evidencia de ese fenómeno. En tanto, mencionó "100 años de historia" como prueba de los efectos negativos de las políticas proteccionistas.

A media máquina

Tal informó Urgente24, la industria provincial arrancó el 2026 con el freno de mano. Según el último informe de FISFE, en enero registró una disminución de 9,7% interanual. Advierten sobre el impacto del menor consumo y del costo financiero en la actividad del sector.

De manera contraria, el indicador desestacionalizado de producción mostró una mejora de 1,3% frente al mes anterior.

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