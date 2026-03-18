SANTA FE. El Consejo Directivo de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expuso su preocupación ante los permanentes agravios de Javier Milei contra el sector, como así con industriales como Paolo Rocca y Javier Madanes. En ese sentido, apuntó a la falta de conocimiento del Presidente sobre el desarrollo del país.
AL ROJO VIVO
Industriales se hartaron de Javier Milei: "Tiene una visión distorsionada de la realdiad"
Por medido de un comunicado titulado "Sin industriales no hay Nación", desde Santa Fe apuntaron contra los permanentes agravios de Javier Milei al sector.
Sin industriales no hay Nación
Por medio de un comunicado titulado "Sin industriales no hay Nación", la entidad sostuvo que "Desconocer el valor del desarrollo industrial argentino, integrado de manera inteligente al mundo, resulta preocupante no solo por dichas manifestaciones agraviantes, sino también por la permanente aplicación de acciones políticas y medidas económicas que vienen afectando día a día la industria nacional".
A partir de lo detallado, desde que Milei inició su gestión, en diciembre de 2023, en territorio de Maximiliano Pullaro cerraron más de 310 establecimientos industriales, lo que generó la pérdida de más de 8.200 empleos en el sector.
"Por ello, sostenemos que tales manifestaciones resultan inapropiadas e injustas. Los industriales santafesinos –como los de todo el país– tenemos una impronta generacional que reconoce su origen en aquellos fundadores que llegaron a estas tierras en busca de nuevas oportunidades para sus familias y terminaron construyendo y consolidando el entramado social y productivo que hoy nos caracteriza", indicaron.
Según el análisis de los industriales, el libertario tiene una "visión absolutamente distorsionada de la realidad, que desconoce el pasado y el presente y condiciona gravemente el futuro".
Sobre esa línea, aseguraron que únicamente "prioriza a sectores extractivos–cuyo valor y aporte estratégico reconocemos– y/o a actividades financieras especulativas, que resultan insuficientes para alcanzar un desarrollo social inclusivo para todos los que habitamos el suelo argentino".
"Llorar industria nacional y empleo"
El enojo de Fisfe con el mandatario desencadenó a partir de un posteo que realizó Milei en su red social de X donde apuntó contra los "luddistas locales y su odio al progreso" que, de acuerdo a su mirada, niegan el avance de la tecnología.
"Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria nacional y empleo", publicó en una publicación acompañada por un video sobre un robot sirviendo café.
Con "ludismo", Milei refiere a un movimiento de protesta de los trabajadores británicos de comienzos del siglo XIX, que se opusieron a las transformaciones iniciadas en el contexto de la Revolución Industrial
Continuando con su escrito, agregó: "El progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio. Ese ahorro permite destinar recursos a sectores más productivos y con ello el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga".
Para el Presidente, este proceso deja como resultados "mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo tanto de bienes presentes como futuros".
En ese sentido, también criticó a los "demagogos y nacionalistas de pacotillas", a quienes acusó de intentar frenar los cambios tecnológicos en nombre de la defensa del empleo y la industria nacional.
Como cierre, remarcó que la historia económica argentina ofrece evidencia de ese fenómeno. En tanto, mencionó "100 años de historia" como prueba de los efectos negativos de las políticas proteccionistas.
A media máquina
Tal informó Urgente24, la industria provincial arrancó el 2026 con el freno de mano. Según el último informe de FISFE, en enero registró una disminución de 9,7% interanual. Advierten sobre el impacto del menor consumo y del costo financiero en la actividad del sector.
De manera contraria, el indicador desestacionalizado de producción mostró una mejora de 1,3% frente al mes anterior.
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