Nvidia vuelve al juego en China: miles de millones en disputa y tensión con EE.UU.

A las restricciones estadounidenses se suma la aprobación de las autoridades chinas. Aunque Nvidia ya recibió pedidos de compañías locales, los reguladores de Beijing aún deben autorizar la importación a gran escala de estos chips. Entre los potenciales compradores figuran gigantes tecnológicos como Alibaba y ByteDance, actores clave en el desarrollo de plataformas de IA en el país.

La relación entre Donald Trump y Xi Jinping

El contexto geopolítico añade volatilidad al escenario. La reciente decisión de Trump de postergar una cumbre con el presidente chino Xi Jinping —en la que se esperaba discutir, entre otros temas, las exportaciones tecnológicas— introduce nuevas dudas sobre la estabilidad de las reglas de juego.

Para Nvidia, el desafío es aprovechar la ventana de oportunidad que abre el nuevo marco regulatorio sin quedar expuesta a cambios abruptos en la política comercial. En ese sentido, la compañía apuesta a mantener su presencia en China aun con productos menos avanzados, priorizando volumen y posicionamiento estratégico.

La capacidad de Nvidia para sostener su expansión en un entorno fragmentado por tensiones entre potencias será un indicador clave sobre el futuro de la industria tecnológica y la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial.

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