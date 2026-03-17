Nvidia avanza con su negocio en China con la reanudación de la producción de chips de inteligencia artificial H200, tras obtener múltiples aprobaciones del gobierno de Estados Unidos y recibir nuevos pedidos de clientes del gigante asiático. El anuncio fue realizado por el CEO Jensen Huang durante la conferencia anual de la empresa en San José.
REACTIVACIÓN COMERCIAL
Nvidia vuelve al juego en China: miles de millones en disputa y tensión con EE.UU.
Nvidia reactiva la venta de chips de IA tras una luz verde parcial de Washington. El mercado chino, clave, podría valer hasta US$50.000 millones.
Según explicó, Nvidia ya obtuvo licencias para vender los H200 a varios clientes chinos y recibió órdenes de compra recientes, lo que habilitó el reinicio de la fabricación, según publicó Financial Times.
El mercado chino es clave para Nvidia
China representa una oportunidad de ingresos estimada en hasta US$50.000 millones para el segmento de chips de IA, en un contexto donde la demanda global por capacidad de cómputo para modelos avanzados sigue en expansión. Para Nvidia, cuya valuación ronda los US$4,5 billones, recuperar participación en ese mercado es clave para sostener sus tasas de crecimiento.
La compañía debió frenar la producción a comienzos de año debido a la falta de claridad regulatoria en Washington y a los controles de exportación sobre tecnología sensible. Bajo el nuevo esquema acordado con la administración de Donald Trump, Nvidia puede vender en China una versión menos avanzada de sus chips —los H200, una generación anterior—, pero debe ceder el 25% de los ingresos derivados de esas operaciones al gobierno estadounidense.
Este esquema refleja el delicado equilibrio entre intereses comerciales y geopolíticos. Por un lado, Washington busca mantener el liderazgo tecnológico y limitar el acceso de China a herramientas clave para el desarrollo de inteligencia artificial avanzada. Por otro, permite cierto grado de exportación para evitar que las empresas estadounidenses pierdan competitividad global frente a rivales de otros países.
A las restricciones estadounidenses se suma la aprobación de las autoridades chinas. Aunque Nvidia ya recibió pedidos de compañías locales, los reguladores de Beijing aún deben autorizar la importación a gran escala de estos chips. Entre los potenciales compradores figuran gigantes tecnológicos como Alibaba y ByteDance, actores clave en el desarrollo de plataformas de IA en el país.
La relación entre Donald Trump y Xi Jinping
El contexto geopolítico añade volatilidad al escenario. La reciente decisión de Trump de postergar una cumbre con el presidente chino Xi Jinping —en la que se esperaba discutir, entre otros temas, las exportaciones tecnológicas— introduce nuevas dudas sobre la estabilidad de las reglas de juego.
Para Nvidia, el desafío es aprovechar la ventana de oportunidad que abre el nuevo marco regulatorio sin quedar expuesta a cambios abruptos en la política comercial. En ese sentido, la compañía apuesta a mantener su presencia en China aun con productos menos avanzados, priorizando volumen y posicionamiento estratégico.
La capacidad de Nvidia para sostener su expansión en un entorno fragmentado por tensiones entre potencias será un indicador clave sobre el futuro de la industria tecnológica y la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial.
Más noticias en Urgente24
Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios
La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos
Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos
Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones
Grave amenaza: Argentina, "a ciegas" contra el desastre climático con el colapso del SMN