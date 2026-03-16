China ya piensa más allá del auto eléctrico y subsidia los de hidrógeno

Auto hidrogeno P El chasis de un auto con pila de hidrógeno.

Autos a hidrógeno, el futuro del futuro

Si bien la creación de los autos a pila de hidrógeno no es una novedad, la evolución a escala industrial de esa forma de movilidad todavía resulta lejana. Los principales desafíos que enfrentan los ingenieros son los altos costos, las dificultades de almacenamiento y transporte y las limitaciones de aplicaciones.

Sin embargo, los coches a hidrógeno se presentan como una evolución mejorada de los autos eléctricos actuales. En muchos aspectos, podrían superar las configuraciones vigentes del mercado, mejorando la autonomía, la ecología y la capacidad de repostaje.

El funcionamiento de un auto a pila de hidrógeno se basa en principios químicos donde una pila de almacenamiento de hidrógeno de alta presión es capaz de generar electricidad, alimentando un motor sin intermediación de baterías recargables y liberando emisiones de vapor y aire caliente. Esto último eliminaría las principales limitaciones de los vehículos eléctricos actuales, que sufren de largos tiempos de espera para cargas y una vida útil de las baterías limitada.

En la actualidad, el mercado de vehículos a hidrógeno es acotado. Las ofertas sólo están disponibles en países como Japón, China, Corea del Sur y Estados unidos dada la limitada infraestructura global.

Modelos como el Toyota Mirai, Toyota Crown, Hyundai Nexo y Honda CR-V FCEV son algunos de los primeros representantes del segmento comercializados en todo el mundo. Con precios que parten de los 50.000 dólares, cuentan con entre 270 y 400 millas de autonomía (643 kilómetros).

Hyundai Nexo P

Todavía es marginal

Durante el 2025, el mercado de vehículos a hidrógeno apenas superó las 16.000 ventas a nivel global según la consultora surcoreana SNE Research. Esto no solo incluye automóviles, sino también camiones y transportes de mayor envergadura, e implicó un crecimiento del 24% respecto al 2024.

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