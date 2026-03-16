Canadá, Alemania, Francia y Reino Unido: China está ganando la guerra a USA

Los encuestados de los 4 países aliados apoyan en general los esfuerzos por crear cierta distancia con Estados Unidos.

En Canadá, el 48% dijo que sería posible reducir la dependencia de Estados Unidos y cree que su gobierno debería hacerlo.

En el Reino Unido, el 42% dijo que reducir la dependencia de Estados Unidos sonaba bien en teoría, pero se mostró escéptico de que pudiera suceder en la práctica

Los encuestados de entre 18 y 24 años mostraron un apoyo significativamente mayor que sus compañeros de mayor edad a la hora de construir una relación más estrecha con China.

Espacio China P China provoca la percepción en varios países que está ganando la carrera tecnológica.

“Se ha producido un cambio real en la percepción global del dominio chino en tecnología e innovación”, dijo Sarah Beran, quien se desempeñó como subjefa de misión en la embajada de USA en Beijing durante la Administración Biden.

La inversión parece estar dando sus frutos: la mayoría de los encuestados de Canadá, Alemania, Francia y el Reino Unido cree que es más probable que China desarrolle la primera IA superinteligente.

Pero la mayoría de los encuestados en USA sigue considerando que la tecnología estadounidense es superior a la china, incluso en el ámbito de la inteligencia artificial.

Solo USA cree que superará a China como potencia mundial dominante en 10 años.

A medida que Washington y sus aliados se distancian cada vez más, la percepción de USA como potencia mundial dominante está en retroceso, aunque la mayoría de los estadounidenses no lo vean así.

Aproximadamente la mitad de los encuestados en Canadá, Alemania, Francia y el Reino Unido creen que China se está convirtiendo rápidamente en una superpotencia cada vez más influyente.

El 63% de los encuestados en USA cree que su nación mantendrá su dominio en 10 años, lo que refleja importantes disparidades en las creencias sobre la dinámica del poder global entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

Esta visión de China como centro de poder mundial podría no haber surgido de forma totalmente espontánea. USA ha acusado a Beijing de invertir miles de millones de dólares en esfuerzos internacionales de manipulación de la información, incluyendo iniciativas mediáticas respaldadas por el Estado y el despliegue de herramientas para reprimir las críticas en línea contra China y sus políticas.

China

Existe un claro consenso entre los encuestados en Europa y Canadá de que China está ganando la carrera tecnológica mundial, un título codiciado y fundamental para la gran visión política del líder chino Xi Jinping .

China lidera el desarrollo de baterías eléctricas y robótica , mientras que los diseños chinos también se han convertido en el estándar mundial en vehículos eléctricos y paneles solares .

Un estudio reciente encargado por el Instituto de Estudios Europeos de la Academia China de Ciencias Sociales —un centro de investigación con sede en Beijing— sugiere que la mayoría de los jóvenes europeos obtienen información sobre China y la vida china a través de las redes sociales. Casi el 70% de los jóvenes de entre 18 y 25 años afirmaron recurrir a las redes sociales y otras plataformas de vídeo breve para informarse sobre China.

Según Alicja Bachulska, investigadora del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, las generaciones más jóvenes creen que USA ha liderado los esfuerzos para presentar a China como un régimen autoritario y una amenaza para la democracia, al tiempo que degrada sus propios valores democráticos.

Esta tendencia “impulsa la idea de que nos han mentido sobre lo que es China”, afirmó Bachulska, a medida que “el sentimiento social entre los jóvenes se vuelve en contra de Estados Unidos”.

Metodología

La encuesta se realizó del 06/02 al 09/02, encuestando en línea a 10.289 adultos, con al menos 2.000 encuestados de cada uno de los siguientes países: USA, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania. Los resultados de cada país se ponderaron para que fueran representativos en dimensiones como la edad, el género y la geografía, y tienen un margen de error de muestreo general de ±2 puntos porcentuales para cada país. Los subgrupos más pequeños tienen márgenes de error mayores

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