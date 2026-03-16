Inflación del 600% en Venezuela: Otra promesa incumplida de Donald Trump

“En cuanto al progreso real y tangible para los venezolanos de a pie, no hay mucho que mostrar”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group con sede en Caracas. “La inflación es alta, el bolívar se está devaluando y la gente sigue ganando salarios de miseria”, dijo, refiriéndose a la moneda local.

Esta desconexión pone de manifiesto la prueba fundamental de la estrategia de Washington : si la flexibilización de las sanciones y el control sobre los ingresos petroleros pueden estabilizar una economía que ha recaído repetidamente en la escasez y la inestabilidad monetaria. Por ahora, la prometida recuperación aún no ha llegado a los hogares.

La economía familiar

Según una reciente encuesta de Meganálisis, cerca del 80% de los residentes afirma que su situación económica no ha mejorado en los 2 primeros meses del año en comparación con 2025. Si bien muchos esperan que la economía y el mercado laboral mejoren en los próximos 6 meses, solo el 7% ha reportado alguna mejora hasta el momento.

“La mayor parte del cambio tiene que ver con las sensaciones: la gente cree que en seis meses estarán mejor, pero no hay nada que se pueda señalar”, dijo Gunson.

Aun así, algunos analistas ven motivos para un optimismo cauteloso. Los ingresos petroleros podrían casi duplicarse en la 2da. mitad del año, lo que podría impulsar un aumento del 17% en la demanda de los consumidores, según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, una consultora y encuestadora con sede en Caracas.

“La mejora se está produciendo primero en la mente de la gente y luego en sus bolsillos”, dijo León en X. “Hoy, más del 75% de los venezolanos creen que su situación económica mejorará pronto, pero esa expectativa aún no se refleja completamente en los ingresos ni en la actividad económica, que sigue marcada por la inflación, la devaluación y la brecha cambiaria”.

Hasta el momento, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha reformado la ley nacionalista de hidrocarburos del país, vigente desde hace décadas, otorgando a los funcionarios discreción para ajustar los impuestos y las regalías en un intento por atraer el capital privado que el presidente estadounidense Donald Trump necesitaría para llevar la producción petrolera de Venezuela a "niveles nunca antes vistos".

El gobierno de Rodríguez también ha impulsado una nueva ley para reactivar el sector minero, que se convirtió en foco de delincuencia organizada y degradación ambiental tras la confiscación estatal de los activos de empresas internacionales hace décadas. Con el fin de restaurar la confianza de los inversionistas en el país, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, visitaron recientemente Caracas.

pdvsa Donald Trump es un vendedor de ilusiones. Hasta ahora, los venezolanos no encuentran respuesta a sus problemas.

El desafío es enorme

Para muchos, la frustración se centra en los salarios. El salario mínimo oficial se ha mantenido sin cambios desde 2022 en 130 bolívares, aproximadamente 30 centavos de dólar al tipo de cambio oficial. Esta cifra se considera ampliamente simbólica, ya que los trabajadores dependen de trabajos ocasionales y remesas del extranjero para subsistir. La mayoría de los encuestados afirmó que un salario mínimo digno debería estar entre US$ 200 y US$ 400 mensuales. El costo mensual de una canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas es de US$ 677, según el grupo de investigación Cendas, con sede en Caracas.

“El desafío es enorme”, dijo León. “Venezuela ha vivido años en los que muchas cadenas de producción se vieron interrumpidas y una generación clave emigró. Reconstruir esas capacidades llevará tiempo”.

La presión pública va en aumento. Las protestas se incrementaron un 53% en enero, con aproximadamente 50 vinculadas a demandas laborales, según un grupo local de la sociedad civil que monitorea las manifestaciones. Trabajadores, pensionistas y jubilados se movilizaron el jueves en todo el país, exigiendo mejores salarios y pensiones para compensar el creciente costo de vida. Estudiantes y otros se unieron a ellos, poniendo a prueba la tolerancia del nuevo gobierno hacia la disidencia.

La escasez de dólares también ha distorsionado el sistema de cambio recientemente implementado en el país. El programa de subastas, introducido poco después de la captura de Maduro, distribuye los ingresos de la venta de dólares a través de bancos privados, que luego venden la divisa a empresas.

“Venezuela está progresando algo más rápido en el ámbito político que en el económico”, afirmó Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica. “El proceso debe acelerarse porque, si bien las subastas han brindado cierto alivio al mercado cambiario, definitivamente no son la solución”.

Los bancos informan que venden dólares a un tipo de cambio promedio cercano a los 500 bolívares por dólar, superior al tipo de cambio oficial, pero aún inferior a los aproximadamente 600 bolívares del mercado paralelo. Sin embargo, según fuentes con conocimiento de la situación, muchas empresas que compran dólares en el sistema oficial están pagando precios mucho más altos, similares a los del mercado no oficial. Aún no está claro cómo el gobierno está distribuyendo los dólares ni a qué sectores está dando prioridad, indicaron estas fuentes.

Petróleo crudo.jpg Exportaciones petroleras de Venezuela cayeron un 11,5% en marzo tras las sanciones de USA.

Trabajadores protestan por salarios más altos

Ante la falta de transparencia, las empresas y los particulares recurren a pagar más por los dólares en el mercado paralelo. Esto reduce los márgenes de beneficio y genera incertidumbre, ya que las empresas están obligadas a calcular los precios utilizando el tipo de cambio oficial, más bajo, publicado por el Banco Central.

“Teniendo esto en cuenta, es probable que la inflación se mantenga elevada a corto plazo hasta que aumente la oferta de dólares y los tipos de cambio converjan más”, escribió la analista de JPMorgan, Katherine Marney, en una nota de investigación, añadiendo que a mediados de 2024, “cuando Venezuela pudo exportar petróleo libremente”, el tipo de cambio convergió y redujo la inflación anual al 35%. “Teniendo esto en cuenta, es probable que la inflación se mantenga elevada a corto plazo hasta que aumente la oferta de dólares y los tipos de cambio converjan más”, escribió la analista de JPMorgan, Katherine Marney, en una nota de investigación, añadiendo que a mediados de 2024, “cuando Venezuela pudo exportar petróleo libremente”, el tipo de cambio convergió y redujo la inflación anual al 35%.

Los venezolanos podrían ser demasiado optimistas, afirmó Eduardo Fortuny, director de la consultora Dinámica Venezuela, con sede en Caracas, durante una presentación de inversiones en Bogotá a principios de marzo. Allí, representantes empresariales destacaron numerosas oportunidades, desde el sector salud hasta la industria siderúrgica. "Este es el momento", dijo uno de ellos, "en que los cambios se producirán gradualmente".

A juzgar por las encuestas y las protestas, los venezolanos podrían estar cansados de esperar. "Tanto optimismo puede convertirse en frustración", dijo Fortuny. "Las familias venezolanas esperan que sus ingresos aumenten significativamente. Dos de cada tres ahora dicen que esperan el regreso de sus familiares; sabemos que sucederá, pero aún no sabemos cómo".

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