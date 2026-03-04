Rogelio Frigerio y los citricultores apuran la apertura del mercado de USA

La presidenta de la FECIER, Melania Zorzi, expresó su satisfacción por el acompañamiento de la “Casa Gris” y la fluidez en el intercambio de información con el mandatario. La dirigente subrayó que el sector está “muy conforme porque el sector privado está trabajando y tenemos el acompañamiento del Estado provincial” y señaló que la premisa del encuentro fue “transmitirle de primera mano a nuestro gobernador y a sus funcionarios el resultado de la visita que realizó la Cámara de Exportadores a Estados Unidos, que ojalá tenga perspectivas futuras muy rápidas y se concrete esta apertura”.