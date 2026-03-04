Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, encabezó este último martes 03/03 un encuentro con la Federación de Citricultores de Entre Ríos (FECIER) y la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (CECNEA) para abrir el mercado de USA El ministro Guillermo Bernaudo destacó que “esta interacción del sector privado desde su lugar y el sector público desde el nuestro, para que podamos ir trabajando es fundamental”.
ENTRE RÍOS
Rogelio Frigerio y los citricultores apuran la apertura del mercado de USA
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión con productores citricultores y avanzan con el desembarco en USA.
Los productores resaltaron la excelente predisposición de Frigerio, quien mantiene el tema como prioridad ante la Cancillería y los organismos nacionales desde el inicio de su mandato. Bernaudo reforzó este compromiso al asegurar que “el gobernador, desde el inicio de su gestión, ha tenido este tema en agenda. Lo tenemos como prioridad”.
El encuentro entre Rogelio Frigerio y los citricultores
Respecto al trámite en Washington, los exportadores señalaron que la demora es política y no técnica, enfocándose en el análisis de riesgo de plagas para habilitar el protocolo. Roberto Varela (CECNEA) valoró el respaldo oficial al concluir que tanto el embajador Oxenford como la provincia “nos han brindado toda la colaboración y nuestros contactos han sido al más alto nivel”.
La presidenta de la FECIER, Melania Zorzi, expresó su satisfacción por el acompañamiento de la “Casa Gris” y la fluidez en el intercambio de información con el mandatario. La dirigente subrayó que el sector está “muy conforme porque el sector privado está trabajando y tenemos el acompañamiento del Estado provincial” y señaló que la premisa del encuentro fue “transmitirle de primera mano a nuestro gobernador y a sus funcionarios el resultado de la visita que realizó la Cámara de Exportadores a Estados Unidos, que ojalá tenga perspectivas futuras muy rápidas y se concrete esta apertura”.
Entre Ríos: el epicentro de la explotación de cítricos
Los volúmenes de exportación de los cítricos dulces y el ingreso de divisas consecuentes por el ingreso a ese mercado, permitiría redondear a los productores una gestión que lleva varios años. El epicentro de la explotación de cítricos en Entre Ríos se ubica principalmente en la zona de Concordia y Chajari. Un ejemplo de ello, es que en la primera de las localidades, se celebra todos los años la Fiesta Nacional de la Citricultura y fue ungida en su momento Capital Nacional.
Más notas de Urgente24
Soledad Martínez inauguró las clases y es el primer "Distrito Google" del país
Julio Zamora agita la interna del PJ: "No nos pueden robar nuestro corazón peronista"
Tigre lanzó el programa Envión y ofrece importantes descuentos en útiles escolares
Premio Vivalectura 2026: Convocatoria nacional para visibilizar proyectos de lectura
Ibarguren: "La responsabilidad olvidada", los principios y consecuencias en la vida pública
"Delicada situación económica": En Tigre hubo reunión con merenderos y comedores