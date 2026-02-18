Rogelio Frigerio a full: Aseguró reforma previsional, más Infraestructura y baja de impuestos

Alivio fiscal

El mandatario entrerriano consideró como objetivos

Bajar impuestos para sostener el trabajo privado y mejorar la competitividad.

Casi toda la industria entrerriana exenta de Ingresos Brutos o con alícuotas mínimas.

Más del 90% de los productores primarios con alícuota cero.

Reducción de Ingresos Brutos para integradores avícolas del 3% al 1,5%.

Exención impositiva a nuevas inversiones por al menos 15 años, con posibilidad de extenderlo a 20.

Tope del 30% al Impuesto Inmobiliario Urbano, por debajo de la inflación.

Eliminación de más de 100 tasas provinciales.

Frigerio recordó que al asumir la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50% que se redujo significativamente y evitó una crisis inmediata. Sin embargo, advirtió " que el sistema mantiene un problema estructural que debe resolverse".

Luego agregó

Después de décadas de postergaciones, vamos a modernizar el sistema previsional para garantizar el 82% móvil de manera sostenible

El mandatario remarcó que "sostener el equilibrio fiscal es condición indispensable para proteger jubilaciones, salarios y servicios esenciales".

Rogelio Frigerio Rogelio Frigerio aseguró que Entre Ríos crecerá con la participación de sectores privados

Infraestructura vial

El gobernador entrerriano afirmó que la provincia proyecta para 2026 el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente. Con financiamiento internacional superior a US$300 millones

Los trabajos irán por

Repavimentación de rutas estratégicas.

Reconstrucción integral de corredores productivos.

Circunvalación de Nogoyá.

Intervención progresiva de los 2.000 kilómetros incluidos en el plan vial.

Obras estructurales en rutas provinciales clave para la producción y la conectividad.

El funcionario repasó además los principales logros de gestión, remarcó

Eliminación de gastos reservados y reducción de cargos políticos.

Recorte del 98% de adscripciones irregulares.

Digitalización total de decretos y modernización administrativa.

500 escuelas intervenidas y mejoras sostenidas en alfabetización.

Reducción del peso de la deuda y mejora en la calificación crediticia.

Crecimiento de exportaciones provinciales cercano al 90%.

Sin mencionar directamente a las gestiones anteriores, el discurso marcó un contraste claro con décadas de desorden fiscal, obras paralizadas y sistemas deficitarios.

En la Asamblea Legislativa, Rogelio Frigerio, cerró su mensaje al afirmar que

Comienza una nueva etapa que va por consolidar lo ordenado y elevar la vara. La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas. Entre Ríos inicia una etapa de estabilidad y desarrollo, con el sector privado como motor central del crecimiento.

