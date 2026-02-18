El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que en 2026 continuará el alivio fiscal al sector productivo, el tratamiento de una reforma previsional importante y mayor presupuesto para obras viales e infraestructura "de la historia reciente en la provincia".
APERTURA DE SESIONES
Rogelio Frigerio a full: Aseguró reforma previsional, más Infraestructura y baja de impuestos
Rogelio Frigerio anunció que en "2026 habrá reforma previsional, mayor plan de obras de infraestructura (en años) y más baja de impuestos al sector productivo".
En la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador presentó un balance de los primeros dos años de gestión y trazó los ejes centrales para 2026 con un mensaje claro:
El discurso estuvo marcado por una definición política contundente: "El Estado no puede ser un freno para quienes producen, invierten y generan empleo".
Luego desglozó los objetivos para 2026.
Alivio fiscal
El mandatario entrerriano consideró como objetivos
Bajar impuestos para sostener el trabajo privado y mejorar la competitividad.
Casi toda la industria entrerriana exenta de Ingresos Brutos o con alícuotas mínimas.
- Más del 90% de los productores primarios con alícuota cero.
- Reducción de Ingresos Brutos para integradores avícolas del 3% al 1,5%.
- Exención impositiva a nuevas inversiones por al menos 15 años, con posibilidad de extenderlo a 20.
- Tope del 30% al Impuesto Inmobiliario Urbano, por debajo de la inflación.
- Eliminación de más de 100 tasas provinciales.
Reforma previsional
Frigerio recordó que al asumir la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50% que se redujo significativamente y evitó una crisis inmediata. Sin embargo, advirtió " que el sistema mantiene un problema estructural que debe resolverse".
Luego agregó
El mandatario remarcó que "sostener el equilibrio fiscal es condición indispensable para proteger jubilaciones, salarios y servicios esenciales".
Infraestructura vial
El gobernador entrerriano afirmó que la provincia proyecta para 2026 el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente. Con financiamiento internacional superior a US$300 millones
Los trabajos irán por
- Repavimentación de rutas estratégicas.
- Reconstrucción integral de corredores productivos.
- Circunvalación de Nogoyá.
- Intervención progresiva de los 2.000 kilómetros incluidos en el plan vial.
- Obras estructurales en rutas provinciales clave para la producción y la conectividad.
El funcionario repasó además los principales logros de gestión, remarcó
- Eliminación de gastos reservados y reducción de cargos políticos.
- Recorte del 98% de adscripciones irregulares.
- Digitalización total de decretos y modernización administrativa.
- 500 escuelas intervenidas y mejoras sostenidas en alfabetización.
- Reducción del peso de la deuda y mejora en la calificación crediticia.
- Crecimiento de exportaciones provinciales cercano al 90%.
- Sin mencionar directamente a las gestiones anteriores, el discurso marcó un contraste claro con décadas de desorden fiscal, obras paralizadas y sistemas deficitarios.
En la Asamblea Legislativa, Rogelio Frigerio, cerró su mensaje al afirmar que
