urgente24
ACTUALIDAD Rogelio Frigerio > Urgente24 > LLA

LOS K DESPLAZADOS

Gracias a Rogelio Frigerio LLA es primera minoría en diputados

Francisco Morchio, dejó Encuentro Federal, para integrarse a La Libertad Avanza, así el kirchnerismo no será mayoritario en el recinto

02 de diciembre de 2025 - 21:13
Rogelio Frigerio artífice del cambio

Rogelio Frigerio artífice del cambio

El equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados experimentó un movimiento sorprendente con el paso de un cuadro cercano a Rogelio Frigerio quien dejó Encuentro Federal para nutrir las filas de LLA:. Mientras tanto, las quiebras en otros sectores facilitaron la tarea al oficialismo. Más temprano Urgente24 dio cuenta de las alternativas que se esperaban en el Congreso.

El Francisco Morchio, remató una jornada donde tres legisladores de Catamarca abandonaron el bloque de Unión por la Patria

W4FOZ2ZWINBY7BGHTZOSHHPEJU
El entrerriano Francisco Morchio pas&oacute; a militar en las filas de LLA

El entrerriano Francisco Morchio pasó a militar en las filas de LLA

Todos estos movimientos dejan a La Libertad Avanza en condiciones de asegurarse la primera minoría parlamentaria, con 95 diputados, representación que hasta el momento ostentaba el kirchnerismo, que pierde terreno en el parlamento.

Seguir leyendo

Estas alternativas ocurren antes de la sesión preparatoria que tendrá lugar el miércoles (03/12) desde las 13 cuando juren los nuevos diputados y se renueven las autoridades..

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES