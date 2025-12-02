El equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados experimentó un movimiento sorprendente con el paso de un cuadro cercano a Rogelio Frigerio quien dejó Encuentro Federal para nutrir las filas de LLA:. Mientras tanto, las quiebras en otros sectores facilitaron la tarea al oficialismo. Más temprano Urgente24 dio cuenta de las alternativas que se esperaban en el Congreso.
LOS K DESPLAZADOS
Gracias a Rogelio Frigerio LLA es primera minoría en diputados
Francisco Morchio, dejó Encuentro Federal, para integrarse a La Libertad Avanza, así el kirchnerismo no será mayoritario en el recinto
02 de diciembre de 2025 - 21:13
El Francisco Morchio, remató una jornada donde tres legisladores de Catamarca abandonaron el bloque de Unión por la Patria
Todos estos movimientos dejan a La Libertad Avanza en condiciones de asegurarse la primera minoría parlamentaria, con 95 diputados, representación que hasta el momento ostentaba el kirchnerismo, que pierde terreno en el parlamento.
Estas alternativas ocurren antes de la sesión preparatoria que tendrá lugar el miércoles (03/12) desde las 13 cuando juren los nuevos diputados y se renueven las autoridades..