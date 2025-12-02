Los intentos de The Walt Disney Company por encontrar un sucesor para su director ejecutivo, Bob Iger, han sido, hasta ahora, cualquier cosa menos mágicos. Tras años de transiciones fallidas, renuncias inesperadas y un regreso sorpresivo al poder, la junta directiva se prepara para anunciar el nombre de quien tomará las riendas de la compañía más influyente del entretenimiento mundial.
GUERRA DE PODER
The Walt Disney Company en pie de guerra: el mundo de Mickey vive una feroz lucha interna
The Walt Disney Company se enfrenta a una lucha de poder marcada por la salida de Bob Iger, el director que asumió en 2005 y retrasó su retiro cinco veces.
El liderazgo de Bob Iger
Iger, quien asumió el cargo en 2005 tras la salida de Michael Eisner, retrasó cinco veces su retiro y ha sido una figura determinante en la salida de varios posibles sucesores. Su reemplazo temporal, Bob Chapek, asumió en 2020 pero fue destituido apenas dos años después en un dramático golpe interno que devolvió a Iger al puesto.
Hoy, dos ejecutivos internos emergen como los principales candidatos para ocupar la silla más importante en Disney, y el nombre se conocerá a principios de 2026: Josh D’Amaro, responsable de la unidad de experiencias —que incluye parques temáticos, productos de consumo, cruceros y videojuegos—, y Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment y una de las figuras más sólidas en la televisión y el streaming.
Ambos se reunieron con la junta durante el verano en Orlando para presentar sus visiones sobre el futuro de Disney, en un proceso que, según fuentes internas, busca evitar el drama y la fuga de ejecutivos que caracterizaron intentos anteriores de sucesión. La intención es que quien resulte elegido trabaje durante un tiempo en conjunto con Iger, cuyo contrato vence en diciembre del próximo año.
Luces y sombras de los candidatos a dirigir The Walt Disney Company
D’Amaro es visto como el favorito por una parte importante de la compañía. Analítico, carismático y acostumbrado a interactuar tanto con el público como con los talentos creativos de Hollywood, lidera el negocio más rentable de Disney: los parques temáticos, un pilar que ha ganado peso mientras la televisión tradicional pierde terreno y el streaming enfrenta dificultades para recuperar su rentabilidad.
Su visión incluye otorgar un papel mucho más central a los videojuegos dentro del ecosistema Disney, una línea estratégica que ya ha mostrado fuerza con la inversión de US$ 1.500 millones en Epic Games el año pasado y una relación cada vez más estrecha con los creadores de Fortnite.
Walden, por su parte, es considerada la ejecutiva creativa más exitosa del grupo. Con una larga trayectoria en televisión, ha sido clave en la mejora de los márgenes del negocio de streaming y en la gestión de complejas relaciones con socios como YouTube TV.
Sus partidarios sostienen que el contenido —desde películas hasta series— es el motor real que sostiene a Disney, y que su liderazgo sería esencial para revitalizar marcas cinematográficas clave, incluidas Marvel y Lucasfilm.
Aunque la junta ha explorado candidatos externos, como Andrew Wilson de Electronic Arts, personas cercanas a Disney creen que la sucesión será interna, según publicó Bloomberg. El presidente de la junta, James Gorman, dirige el proceso, en un intento por replicar las transiciones ordenadas que gestionó durante su etapa en Morgan Stanley.
Quien finalmente suceda a Iger enfrentará desafíos colosales: la expansión de US$ 60.000 millones en parques, la competencia feroz en streaming y el declive de los canales de televisión por cable. Disney intenta asegurar que, esta vez, el guion de la sucesión tenga un final feliz.
