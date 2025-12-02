The Walt Disney Company en pie de guerra: el mundo de Mickey vive una feroz lucha interna

image Josh D'Amaro, actual presidente de los parques Walt Disney World y candidato a suceder a Bob Iger.

Su visión incluye otorgar un papel mucho más central a los videojuegos dentro del ecosistema Disney, una línea estratégica que ya ha mostrado fuerza con la inversión de US$ 1.500 millones en Epic Games el año pasado y una relación cada vez más estrecha con los creadores de Fortnite.

Walden, por su parte, es considerada la ejecutiva creativa más exitosa del grupo. Con una larga trayectoria en televisión, ha sido clave en la mejora de los márgenes del negocio de streaming y en la gestión de complejas relaciones con socios como YouTube TV.

image Dana Walden, ejecutiva creativa de The Walt Disney Company, es la que mejor entiende el negocio del streaming y logró mejorar los rendimientos de la empresa.

Sus partidarios sostienen que el contenido —desde películas hasta series— es el motor real que sostiene a Disney, y que su liderazgo sería esencial para revitalizar marcas cinematográficas clave, incluidas Marvel y Lucasfilm.

Aunque la junta ha explorado candidatos externos, como Andrew Wilson de Electronic Arts, personas cercanas a Disney creen que la sucesión será interna, según publicó Bloomberg. El presidente de la junta, James Gorman, dirige el proceso, en un intento por replicar las transiciones ordenadas que gestionó durante su etapa en Morgan Stanley.

Quien finalmente suceda a Iger enfrentará desafíos colosales: la expansión de US$ 60.000 millones en parques, la competencia feroz en streaming y el declive de los canales de televisión por cable. Disney intenta asegurar que, esta vez, el guion de la sucesión tenga un final feliz.

