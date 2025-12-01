Licitación: Si el Tesoro da premio la Provincia da "premiazo"

La Provincia vio ese premio y ofreció uno mucho mayor.

Mientras la Nación pagó un extra para facilitar una licitación difícil, Buenos Aires decidió que ese extra no alcanzaba para sus necesidades y aplicó un premio superior en más de 150 o 200 puntos básicos, según la comparación. De ahí surgió la frase que recorrió las mesas: si el Tesoro da premio, la Provincia da premiazos.

Por qué la Provincia eligió convalidar un premio tan alto

La explicación es directa. Buenos Aires quería asegurarse los pesos sin margen de error. El cierre del año fiscal exige liquidez y, en ese contexto, ofrecer un premio llamativo fue la llave para garantizar una suscripción plena. La competencia con la Nación por los mismos pesos también hizo lo suyo. Con el Tesoro pagando arriba del secundario, cualquier provincia que busque captar demanda debe diferenciarse, y esta vez Buenos Aires lo hizo sin medias tintas.

El mercado también incorpora el riesgo relativo. El spread entre deuda provincial y soberana suele exigir un extra, pero esta vez la Provincia eligió sobrerreconocer ese diferencial. Prefirió cerrar la operación con certeza y asumir el costo financiero más adelante.

image

Un movimiento que obliga a recalibrar referencias

El premio del 9,5% real no quedará solo como una anécdota. Es un nuevo número de referencia para cualquier emisión provincial futura. También actúa como un disparador para revisar el tramo medio-largo de la curva CER del Tesoro, que ahora luce demasiado comprimida frente a un rendimiento tan agresivo.

En los próximos días no sería extraño ver recalibraciones de tasas, ajustes de paridades y rotaciones tácticas entre bonos soberanos y provinciales. El “premiazo” de Buenos Aires dejó una marca difícil de ignorar.

