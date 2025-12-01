Empleo descartable: Trabajadores de Caromar denuncian despidos e indemnizaciones a medias

La ola de despidos y cortes de empleo sumó un nuevo nombre a la lista de empresas con cierres. Se trata de Descartables Caromar, una cadena mayorista de productos de limpieza que avanzó con la reducción de su negocio en la Provincia de Buenos Aires y Rosario.
Según distintos reportes periodísticos, la empresa empujó una reconfiguración de negocios con afección a sus sucursales de San Justo, Burzaco y José C. Paz, además de la sede de Rosario en Santa Fe. A ello se habría sumado un importante conflicto en Mar del Plata, donde empleados denunciaron la intención de abonar la indemnización a medias por parte de la compañía.
Si bien no se conoce el alcance de las medidas, tan solo en San Justo habría 63 empleados afectados por la decisión. En el caso marplatense, la empresa habría buscado acogerse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se prevén los despidos por “fuerza mayor” habilitando al empleador a reducir a la mitad las correspondientes indemnizaciones.
Respecto a esto último, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica denunció que la empresa no atraviesa ninguna crisis interna que la habilite a ejecutar despidos por fuerza mayor. En ese sentido, el sindicato apuntó a la continuidad de las operaciones en otras sucursales del país además de la fabricación de productos químicos.
El empleo, preocupación central
En las últimas semanas, varias empresas del sector manufacturero argentino informaron bruscos cambios en sus operaciones incluyendo ajustes laborales con suspensiones y despidos. Ante la insistencia de los industriales sobre el escenario “poco competitivo” entre el tipo de cambio en bandas y el ingreso de productos importados de todo tipo, se comenzaron a ejecutar recortes de puestos de trabajo generando una ola de preocupación en la previa a la presentación de la reforma laboral del oficialismo.
Algunas empresas como Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack fueron ejemplos con despidos y cierres de operaciones que empezaron a calentar el debate gremial. Así, se puso en agenda una amenaza latente contra los puestos de trabajo a nivel industrial, que representan en gran parte la masa de empleo en “blanco” que el Gobierno nacional pretende aumentar.
Tan solo durante octubre, se declararon 143 procesos preventivos en distintas empresas. Eso implica un crecimiento del 211% respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri.
En agosto, y a nivel interanual, el EMAE calculó la pérdida de 33.000 puestos de trabajo formales. Todo ello a pesar del crecimiento interanual estimado de la economía, que aún se sitúa en el 5%.
Todo al sector primario
Mientras tanto, la apuesta central del Gobierno nacional parece correr hacia el sector primario. Economías como la de energía y el agro, que no demandan tantos puestos de trabajo, son el principal foco de atención oficial por el potencial de ingreso de divisas que mantienen.
En ese sentido, tanto los proyectos fiscales como las reformas legislativas están centradas en crear un escenario próspero para la llegada de inversiones extranjeras para la explotación de recursos.
