Empleo descartable: Trabajadores de Caromar denuncian despidos e indemnizaciones a medias

Algunas empresas como Essen, Georgalos, Whirlpool, Dana, Loimar y PanPack fueron ejemplos con despidos y cierres de operaciones que empezaron a calentar el debate gremial. Así, se puso en agenda una amenaza latente contra los puestos de trabajo a nivel industrial, que representan en gran parte la masa de empleo en “blanco” que el Gobierno nacional pretende aumentar.

Tan solo durante octubre, se declararon 143 procesos preventivos en distintas empresas. Eso implica un crecimiento del 211% respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri.

En agosto, y a nivel interanual, el EMAE calculó la pérdida de 33.000 puestos de trabajo formales. Todo ello a pesar del crecimiento interanual estimado de la economía, que aún se sitúa en el 5%.

Todo al sector primario

Mientras tanto, la apuesta central del Gobierno nacional parece correr hacia el sector primario. Economías como la de energía y el agro, que no demandan tantos puestos de trabajo, son el principal foco de atención oficial por el potencial de ingreso de divisas que mantienen.

En ese sentido, tanto los proyectos fiscales como las reformas legislativas están centradas en crear un escenario próspero para la llegada de inversiones extranjeras para la explotación de recursos.

