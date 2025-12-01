Hay preguntas sobre el acuerdo de aranceles entre Donald Trump y Javier Milei

caputo-quirno El ministro de Economía, Luis Caputo, y canciller, Pablo Quirno, garantes de la relación con USA.

El marco y el silencio

La Casa Blanca difundió un texto que comenzó así:

"El presidente Donald J. Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre los Estados Unidos de América (Estados Unidos) y la República Argentina (Argentina), basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos.

Con el objetivo de lograr una asociación económica más sólida y equilibrada, Estados Unidos y Argentina han acordado un Marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. Este Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (el “Acuerdo”) busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.

El resultado refleja la ambición y los valores compartidos de ambos países, y se basa en las medidas que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen comercial y de inversión y fomentar condiciones recíprocas. (…)".

La lectura inmediata los críticos fue que la economía argentina se abría a las exportaciones estadounidenses pero el mercado estadounidense no se abría a las exportaciones argentinas.

Se dijo que la Argentina estaba pagando una supuesta 'contrapartida' por la asistencia financiera preelectoral estadounidense. Esto resultaría absurdo porque tanto Donald Trump como su secretario del Tesoro, Scott Bessent, han destacado que USA ganó un buen dinero con los intereses de esa asistencia ya devuelta.

Dificultades

Desde entonces no han ocurrido novedades al respecto pero sí abundan las versiones referentes a:

El acero y qué ocurre con la situación del Grupo Techint.

El aluminio y qué sucede con la situación de Aluar.

Las patentes medicinales y qué sucede con la situación de los laboratorios argentinos.

Es curioso que, en público, los industriales argentinos mencionan el 'fantasma chino' pero en privado todos temen el impacto del acuerdo con USA que, en el fondo, preferirían que no se firme.

Hay fundamentos que respaldan esto, comenzando por

la ausencia de una política industrial en la Argentina y

la declaración de funcionarios de que no es necesaria esa planificación.

No obstante sí lo es para USA, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones Donald Trump, motivo por el cual se protege al acero y al aluminio estadounidenses.

De todos modos el problema de fondo es la baja actividad manufacturera doméstica.

La Administración Javier Milei logró que el INdEC 'maquillara' sus estadísticas, de manera tal de no caer técnicamente en recesión pero el freno real es intenso y la pregunta es si el acuerdo comercial lograría modificar esta situación o la aumentaría.

En el mundo hay debate al respecto y los comportamientos son dispares.

lutnick-werthein.jpg El hoy excanciller Gerardo Werthein y el secretario de Comercio de USA, Howard Lutnick: en esa ocasión comenzó a negociarse el supuesto "acuerdo" de aranceles.

Un caso en particular

La agencia Reuters acaba de difundir un texto muy interesante, a propósito del acuerdo aún no concretado entre la Argentina y USA, pero haciendo foco en Asia:

"Las potencias manufactureras de Asia lucharon contra una demanda lenta en noviembre, lo que extendió las caídas en la actividad fabril debido a que el progreso en las negociaciones comerciales con USA no se tradujo en una recuperación significativa de los pedidos.

Una serie de índices de gerentes de compras (PMI) mostraron el lunes 01/12 condiciones divergentes en toda la región: China, Japón, Corea del Sur y Taiwán informaron descensos en la actividad, mientras que las economías del sudeste asiático en su mayoría experimentaron crecimiento.

En China, el mayor fabricante del mundo, la actividad fabril volvió a contraerse, según mostró un PMI del sector privado, un día después de que la medida oficial de Beijing mostrara que la actividad cayó por 8vo. mes consecutivo , aunque a un ritmo más lento. (…)

Este año, en toda Asia, las empresas de los principales países exportadores han tenido que luchar para sortear la incertidumbre creada por los amplios aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Si bien los acuerdos comerciales de Trump con países como Japón y Corea del Sur y la disminución de las tensiones con China han dado cierta confianza a las empresas, muchas aún se están adaptando a la nueva realidad comercial estadounidense.

El PMI de Japón mostró que los pedidos nuevos continuaron disminuyendo, lo que extiende la recesión a 2 años y medio, atribuido a factores como un entorno empresarial global lento, presupuestos de clientes más ajustados y una inversión de capital moderada.

Los datos oficiales del lunes también mostraron que el gasto corporativo japonés en fábricas y equipos aumentó un 2,9% en julio-septiembre respecto al mismo período del año anterior, desacelerándose respecto del trimestre anterior.

La actividad fabril de Corea del Sur se contrajo por 2do. mes en noviembre, aunque un acuerdo comercial finalizado con USA trajo cierta claridad para los fabricantes.

Datos separados mostraron que las exportaciones coreanas aumentaron en noviembre por 6to. mes consecutivo, superando las expectativas del mercado (…).

El PMI de Taiwán mostró que la actividad fabril continuó cayendo, pero a un ritmo más lento.

Mientras tanto, los fabricantes de mercados emergentes de Asia siguieron teniendo un desempeño superior: Indonesia y Vietnam informaron un fuerte crecimiento en la actividad fabril y Malasia volvió a crecer.

El crecimiento de la actividad fabril de India se desaceleró respecto de la sólida lectura de octubre, sin embargo el PMI del país se mantuvo muy por encima del de sus pares, alineándose con otros indicadores que muestran un fuerte crecimiento en la tercera economía más grande de Asia.

El Producto Interno Bruto de la nación del sur de Asia creció a su ritmo más rápido en 18 meses en el período julio-septiembre, mostraron datos publicados el viernes 28/11, impulsado por un sólido gasto del consumidor."

------------------------------------

