Boca Juniors es ahora mismo la última esperanza de River Plate para clasificar a la Copa Libertadores. Tras el triunfo del Xeneize ante Argentinos Juniors, el Millonario debe esperar a que su eterno rival se consagre campeón para liberar un cupo.
ÚLTIMA CHANCE MILLONARIA
River le reza a Boca: necesita que salga campeón para soñar con la Copa Libertadores
Tras la eliminación de Argentinos Juniors y Rosario Central, ahora Boca es la última esperanza de un River que rasca la olla como puede.
El clamor popular dirá que son las vueltas de la vida. Las vueltas del fútbol, igual de enrevesado que la vida misma, decantó en un final de año que tiene a los máximos rivales unidos en un vínculo extraño y morboso.
La inversión Millonaria necesita justificarse, y para eso Boca debe ser campeón
River necesita, imperiosamente, que Boca salga campeón. Lo necesita, no lo quiere. Pero lo necesita si quiere aspirar a tener revancha en 2026. Lo necesita Stéfano Di Carlo, lo necesita Marcelo Gallardo, lo necesita toda la dirigencia de Núñez.
Porque la inversión millonaria en los últimos mercados de pases tenían como objetivo tener a River peleando, por lo menos, la Copa Libertadores 2025. No fue así; ni con la Copa Libertadores, ni con el Torneo Clausura, ni con la Copa Argentina.
Fue tan malo el año de River que siquiera pudo cumplir el objetivo de clasificar a la Libertadores 2026. Y eso, con el desembolso económico y las aspiraciones establecidas, es un problema grande. Boca, paradójicamente, puede ayudarlo.
Boca, River, Argentinos Juniors y la Tabla Anual
Es que River quedó en puestos de Copa Sudamericana. Por ahora, el año que viene disputará ese torneo. Quedó cuarto en la Tabla Anual. El primer y segundo puesto (a manos de Rosario Central y Boca) son los que entregaron el boleto a la Libertadores. El tercer puesto, a manos de Argentinos Juniors, entrega boleto al repechaje de la Libertadores, una instancia previa que no implica clasificación directa; primero debe disputar un partido de eliminación directo ante otro rival.
Si Boca sale campeón del Torneo Clausura (está en semifinales, tras vencer este domingo 1-0 a Argentinos Juniors), automáticamente liberaría un cupo para el certamen internacional más importante del continente. El título le da un pasaje directo a la Copa, por lo que dejaría vacante su segundo puesto en la Tabla Anual.
Así, Argentinos Juniors pasaría a ocupar ese segundo lugar y dejaría vacante su tercer puesto. De esa manera, automáticamente el que subiría a ese tercer puesto sería River.
Cuando comenzaron los playoffs, el Millonario tenía la esperanza puesta en Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors para que alguno de los tres saliera campeón y liberara su cupo. Ahora, con el Canalla y el Bicho ya afuera, el Xeneize es la última esperanza de River. Las vueltas de la vida (del fútbol).