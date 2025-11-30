River le reza a Boca: necesita que salga campeón para soñar con la Copa Libertadores

Boca, River, Argentinos Juniors y la Tabla Anual

Es que River quedó en puestos de Copa Sudamericana. Por ahora, el año que viene disputará ese torneo. Quedó cuarto en la Tabla Anual. El primer y segundo puesto (a manos de Rosario Central y Boca) son los que entregaron el boleto a la Libertadores. El tercer puesto, a manos de Argentinos Juniors, entrega boleto al repechaje de la Libertadores, una instancia previa que no implica clasificación directa; primero debe disputar un partido de eliminación directo ante otro rival.

Si Boca sale campeón del Torneo Clausura (está en semifinales, tras vencer este domingo 1-0 a Argentinos Juniors), automáticamente liberaría un cupo para el certamen internacional más importante del continente. El título le da un pasaje directo a la Copa, por lo que dejaría vacante su segundo puesto en la Tabla Anual.

Boca vs. Argentinos Juniors El Xeneize venció al Bicho con gol de Ayrton Costa FOTO NA: Juan Foglia

Así, Argentinos Juniors pasaría a ocupar ese segundo lugar y dejaría vacante su tercer puesto. De esa manera, automáticamente el que subiría a ese tercer puesto sería River.

Cuando comenzaron los playoffs, el Millonario tenía la esperanza puesta en Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors para que alguno de los tres saliera campeón y liberara su cupo. Ahora, con el Canalla y el Bicho ya afuera, el Xeneize es la última esperanza de River. Las vueltas de la vida (del fútbol).

