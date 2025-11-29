Se fue pésimo de River, la está rompiendo y se vengaría yendo a Boca

Este domingo a partir de las 18:30hs, Boca recibirá a Argentinos Juniors para lo que serán los cuartos de final del Torneo Clausura. En el Bicho de La Paternal una de las grandes figuras es Hernán López Muñoz, quien tiene una historia más que particular ya que es nada menos que el sobrino nieto de Diego Armando Maradona y se formó en las divisiones inferiores de River.