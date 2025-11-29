Se fue pésimo de River, la está rompiendo y se vengaría yendo a Boca

En los últimos años River se acostumbró a llevarse varios jugadores con pasado en Boca, como por ejemplo Facundo Colidio, Tomás Pochettino y más atrás en el tiempo Lucas Pratto y Jonatan Maidana. Ahora un el Xeneize podría quedarse con una figura del fútbol argentino que se fue pésimo del Millonario.
Este domingo a partir de las 18:30hs, Boca recibirá a Argentinos Juniors para lo que serán los cuartos de final del Torneo Clausura. En el Bicho de La Paternal una de las grandes figuras es Hernán López Muñoz, quien tiene una historia más que particular ya que es nada menos que el sobrino nieto de Diego Armando Maradona y se formó en las divisiones inferiores de River.
Antes de este encuentro el que habló fue Daniel López Maradona, padre de Hernán López Muñoz, quien brindó detalles de lo que fue su salida de River donde solamente pudo jugar un solo encuentro. “Él siempre respetó a River, pero River no lo respetó a él. Digamos… Tienen nombre y apellido, no el escudo”, comentó dialogando en TyC Sports.
En la misma línea agregó: “Nunca le dieron explicaciones de por qué no estaba”, aseguró el padre de un Hernán López Muñoz que primero se marchó a préstamo a Central Córdoba (SdE) donde se destacó, pero luego en lugar de ser utilizado por River fue cedido a Godoy Cruz. Su rendimiento fue tan bueno que el Tomba lo terminó comprando para luego venderlo a la MLS.
Se olvida de River y le le guiña el ojo a Boca
Los hinchas de River siempre reclamaron por la falta de minutos para Hernán López Muñoz, quien demostró sus cualidades en todos los clubes donde jugó, pero ni Marcelo Gallardo ni Martín Demichelis le dieron una chance. Ahora parece que el zurdo podría vengarse yendo a nada menos que Boca. “¿Si puede ir a Boca si lo llaman? Hoy, en este momento, puede ser. Creo que no le diría que no por su pasado en River”, aseveró.
Además de ser su padre, Dani López Maradona es uno de los representantes de Hernán López Muñoz, por lo que todo indica que no se trató de una frase al azar. De esta manera el zurdo y su entorno le abren la puerta a una posible llegada a Boca, lo que sin dudas tiene tintes de venganza por el destrato que sintieron por parte de River.
