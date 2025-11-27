El plantel de River volvió a reunirse en el predio de Ezeiza en el día de hoy luego de lo que fue la eliminación en el Torneo Clausura a manos de Racing. Fue una jornada movilizante donde Marcelo Gallardo informó quiénes no seguirán en el Millonario y parece que al Muñeco le faltó tacto para tomar una medida tan sensible.
NO SE PUEDE CREER
La última decisión de Gallardo que genera un escándalo en River
Gallardo terminó cometiendo un error imperdonable con jugadores sumamente queridos por los hinhcas de River.
Ya en los últimos días se había empezado a vislumbrar que nombres más que importantes para la historia de River como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco no continuarían en el club ya que la decisión era la de no renovarles sus contratos los cuales se vencen el próximo 31 de diciembre. El problema es la manera en la que se ejecutó esta decisión.
Una nueva falla de Gallardo en River
Tal parece que los cuatro jugadores implicados se enteraron en primera instancia que serán apartados de River a través de los medios de comunicación y no por boca del entrenador. En horas del mediodía se anunció que Marcelo Gallardo comenzó a llamar a cada uno de los jugadores para indicarles su destino pero la realidad es que durante las primeras horas de la mañana ya había trascendido que los llamados héroes de Madrid no iban a continuar.
“River comunica pésimo. Este run run que se arma de quién se va y quién se queda se arma por culpa del propio River. Esta especulación de los despide y cómo los despide…comunicalo bien y dejá de joder. Todo es especulación, se van los referentes…hacé una buena despedida. Que lo hagan dentro de dos días no sirve porque ya hablaron todos porquerías”, aseguró el periodista Hernán Castillo en su programa de Love Stream.
Más allá de que varios hinchas están de acuerdo con que es momento de que se les abra la puerta de salida a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez hay un gran enojo por la forma en la que se terminó manejando Marcelo Gallardo al comunicarles la decisión de sus salidas después de que la noticia explotara en los medios.
Claramente la salida de cuatro nombres tan queridos, siendo Enzo Pérez incluso un ídolo de la institución, no se llevó a cabo de la mejor manera y el que nuevamente queda en el ojo de la tormenta es Gallardo. Parece que el Muñeco, lejos de corregir errores para que el 2026 tenga un mejor desarrollo, empezó su plan de reestructuración despidiendo de la peor manera a jugadores muy queridos en River.
