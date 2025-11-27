La última decisión de Gallardo que genera un escándalo en River

image

Una nueva falla de Gallardo en River

Tal parece que los cuatro jugadores implicados se enteraron en primera instancia que serán apartados de River a través de los medios de comunicación y no por boca del entrenador. En horas del mediodía se anunció que Marcelo Gallardo comenzó a llamar a cada uno de los jugadores para indicarles su destino pero la realidad es que durante las primeras horas de la mañana ya había trascendido que los llamados héroes de Madrid no iban a continuar.