Sale a la luz la última traición del Barcelona a Messi

En abril de 2023 Mateu Alemany, director deportivo de Barcelona, le indica a Xavi que está todo prácticamente listo para la vuelta de Messi. “Tenemos buenas noticias. LaLiga nos da el OK y está todo encarrilado”, afirmó el directivo. En base a esto se llegó a redactar un contrato de dos años para el zurdo y solo restaban detalles para que el regreso se hiciera realidad. Pero todo terminó de la peor manera.

Días después, Jorge Messi llama a Xavi y le comunica la peor noticia. “Me dicen que no se va a hacer, LaLiga no da el visto bueno”, expresó. A partir de acá la cúpula dirigencial de Barcelona se echa para atrás y ya no hace ningún tipo de esfuerzo para poder lograr la repatriación de su mayor ídolo, quien estaba listo para llegar con el pase en su poder y con un contrato de menor calibre del que se fue.

Hartazgo y llegada de Lionel Messi al Inter Miami

Fue de esta manera que Lionel Messi, cansado de las idas y vueltas de la directiva de Barcelona, decidió aceptar la oferta de David Beckham y se sumó al Inter Miami en julio del 2023. En las últimas semanas se rumoreó la chance de un regreso de La Pulga al Culé, pero es un hecho que con Joan Laporta al frente del Culé el retorno del 10 será imposible.

