No caben dudas que Lionel Messi es una de las figuras más importantes en la historia del FC Barcelona, aunque en los últimos años no fue tratado como tal. Su salida a mediados del 2021 fue algo que nadie imaginó y ahora salió a la luz la última traición del Culé al 10, la cual tuvo lugar en 2023.
EXPLOTÓ LA BOMBA
Sale a la luz la última traición del Barcelona a Messi
Desde España revelaron detalles de lo que fue la vuelta frustrada de Messi al Barcelona en 2023, luego de su paso por PSG.
Para poner en contexto. Lionel Messi se marchó de Barcelona a mediados del 2021 luego de que Joan Laporta, por entonces recientemente electo presidente del club, le aseguró que la renovación de contrato era un hecho. De un momento a otro el mandamás indicó que económicamente establecer un nuevo vínculo era inviable y es por eso que se cerró su salida el 5 de agosto de dicho año.
Lionel Messi firmó con el PSG por dos años, en el medio se preparó como nunca para lo que terminó siendo su epopeya más grande con la Selección Argentina coronándose campeón en el Mundial Qatar 2022 y cuando el vínculo con el club parisino se acercaba a su fin, la Pulga se movilizó para lograr volver a Barcelona, su gran amor.
Fue en el programa La Posesión de Sport TV donde se contó en exclusiva lo que fue la vuelta frustrada de Lionel Messi en 2023. Los tres protagonistas de esta historia fueron Xavi Hernández, por entonces entrenador de Barcelona, el propio Messi y la cúpula dirigencial del conjunto Culé con Joan Laporta a la cabeza. Todo pintaba bien y terminó de la peor manera.
Cronología de la vuelta frustrada de Lionel Messi a Barcelona
Las charlas entre Xavi y Messi iniciaron en enero del 2023 duraron meses, donde incluso La Pulga aceptó tomar un rol diferente entendiendo que ya no era el mismo que en sus mejores años. Posteriormente el 10 le habla al entrenador de Barcelona para indicarle que puede hablar con Jorge Messi, su padre y representante, para poder afinar detalles en la parte contractual. La vuelta parecía cada vez más cerca.
En abril de 2023 Mateu Alemany, director deportivo de Barcelona, le indica a Xavi que está todo prácticamente listo para la vuelta de Messi. “Tenemos buenas noticias. LaLiga nos da el OK y está todo encarrilado”, afirmó el directivo. En base a esto se llegó a redactar un contrato de dos años para el zurdo y solo restaban detalles para que el regreso se hiciera realidad. Pero todo terminó de la peor manera.
Días después, Jorge Messi llama a Xavi y le comunica la peor noticia. “Me dicen que no se va a hacer, LaLiga no da el visto bueno”, expresó. A partir de acá la cúpula dirigencial de Barcelona se echa para atrás y ya no hace ningún tipo de esfuerzo para poder lograr la repatriación de su mayor ídolo, quien estaba listo para llegar con el pase en su poder y con un contrato de menor calibre del que se fue.
Hartazgo y llegada de Lionel Messi al Inter Miami
Fue de esta manera que Lionel Messi, cansado de las idas y vueltas de la directiva de Barcelona, decidió aceptar la oferta de David Beckham y se sumó al Inter Miami en julio del 2023. En las últimas semanas se rumoreó la chance de un regreso de La Pulga al Culé, pero es un hecho que con Joan Laporta al frente del Culé el retorno del 10 será imposible.
Más en GOLAZO 24
Mundial 2030: Conmebol pide a FIFA que toda Sudamérica clasifique
Stéfano Di Carlo frenó a Gallardo e hizo un cambio impactante en River
Tensión en ESPN: Pollo Vignolo puso en aprietos a Óscar Ruggeri por Marcelo Gallardo
AFA dejó a Clarín sin derechos de TV y el diario arremete con furia contra Chiqui Tapia