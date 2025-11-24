Semifinal argentina en la MLS: Lionel Messi vs. Maxi Moralez / Nicolás Fernández Mercau

Embed

Luis Suárez al banco

“2 victorias. Eso le dije al equipo en el vestuario: Dos más ”, dijo el copropietario y presidente del club Jorge Mas Santos. “Ese es el objetivo”.

La temporada pasada, Inter Miami fue humillado por el Atlanta United en la 1ra. ronda de los playoffs. Fue la mayor sorpresa en la historia de los playoffs de la MLS, después de que Atlanta terminara la temporada regular 34 puntos por detrás de Miami.

Durante los últimos meses de la temporada, Javier Mascherano ha ajustado la defensa y ha consolidado su modelo de juego. Ha dejado en el banco al portero Oscar Ustari, al central Tomás Avilés y al lateral derecho Marcelo Weigandt, y su fichaje clave del verano (boreal) fue Rodrigo De Paul.

El domingo 23/11, Mascherano tomó su decisión más difícil hasta el momento: dejar en el banco a Luis Suárez.

La leyenda uruguaya regresó de su suspensión de un partido y estaba disponible pero después de que Inter Miami desbloqueó un ataque más fluido contra Nashville (con Messi jugando como falso 9 y los extremos Allende y Silvetti flanqueándolo), Mascherano mantuvo ese trío de ataque contra 'Cincy'.

Por 2da. vez en 49 partidos esta temporada, Suárez se sentó en el banco. Mascherano lo elogió: “Ha dado un ejemplo de grandeza en su comportamiento. Ha sido un claro ejemplo para sus compañeros. Sacar del campo a un jugador que ha marcado 600 goles no es fácil”.

Se vio a Suárez levantarse con frecuencia para animar a sus compañeros desde el banquillo durante el partido. Entró al partido en el minuto 76, cuando Miami acababa de marcar su 0-4.

2 victorias más dan el trofeo que Miami anhela desde que llegaron Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Suárez.

Pero antes están los de Nueva York.

En ascenso

El santafecino Maximiliano Nicolás Morález o Maxi Morález comenzó en Racing Club de Avellaneda en 2005. En 2009 fue transferido a Vélez Sarsfield, y ganó el Clausura 2009 y el Clausura 2011 además del subcampeonato Apertura 2010. Luego estuvo en el Atalanta B. C. (Italia), León (México) y llegó al New York City FC con el que ganó la MLS Cup en 2021. En 2023 regresó a Racing, y ganó la Supercopa Internacional. A los 38 volvió a Nueva York.

Nicolás Ezequiel Fernández Mercau se formó en San Lorenzo de Almagro, donde jugó 51 partidos. En 2022 fue transferido al Elche CF, club que descendió de categoría. Entonces emigró hacia la MLS.

El equipo celeste eliminó al Union en el Subaru Park con un golazo de Moralez, tras un pase quirúrgico, entre líneas de 'Nico', una actuación enorme de Matt Freese en los 3 palos y una repetición del pasado, pero en final de Conferencia para un final de temporada increíble del equipo de la Gran Manzana.

Morález es el ídolo de los de Nueva York.

Hay pocos equipos en MLS que tengan a un jugador-símbolo tan determinante como él. No es solo un veterano con historia: define momentos, es alguien que ha marcado finales, semifinales, pases a playoffs y episodios que NYCFC mira como capítulos fundacionales.

Estuvo en 2021, cuando NYCFC silenció Subaru Park y avanzó a la MLS Cup.

Estuvo en 2022, cuando volvieron a la final del Este.

Y está en 2025, anotando el gol que devuelve al club al lugar donde mejor compite.

Con Alonso Martínez fuera de acción —su goleador fue lesionado durante la última 'fecha FIFA' en un partido con la Selección de Costa Rica—, el equipo tuvo que reconstruir su mapa ofensivo. Entonces, Maxi, el punto de equilibrio que permite que todo lo demás funcione cuando faltan piezas clave.

Según sus palabras, el equipo respondió bien en un escenario muy difícil: "El partido dificilísimo, ellos han hecho una gran temporada, ganaron el Supporters' Shield, el mejor equipo del año. Pero bueno, nosotros vinimos acá a plantarlo como lo hicimos con Charlotte. Creo que siempre tratamos de demostrar nuestro juego, podriamos haber hecho un poco más la diferencia, pero bueno al final ellos tuvieron las suyas".

Nicolás Fernández Mercau jugó un partidazo la primera vez que enfrentó al Union, y lo repitió al enfrentarlos en Playoffs.

Así lo describió la página web de la MLS:

Asistió a Maxi en la jugada que abrió la serie. Fue el mejor socio posible para Maxi.

Rompió líneas constantemente desde izquierda y desde adentro.

Ganó duelos clave, hizo dos pases claves.

Se sacrificó defensivamente, un carácter que lo hace más completo y es parte de su pasado defensivo.

Y generó las dos acciones más peligrosas después del gol.

Llegó para que NYCFC no se quedara sin chispa. Y está cumpliendo exactamente ese rol otra vez: es el presente y la urgencia que necesita el equipo de Pascal Jansen.

