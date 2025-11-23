Israel rompió el alto el fuego con Líbano para asesinar al jefe militar de Hezbolá

----------------------

Represalia

El vicepresidente del Consejo Político de Hezbolá, Mahmoud Qamati, confirmó en una conferencia de prensa que un militante de alto rango de Hezbolá murió en el ataque de Israel en el barrio de Dahiyeh en Beirut.

"Los altos dirigentes están evaluando los resultados del ataque y nuestra respuesta", dijo Qamati, añadiendo que Hezbolá está coordinando sus próximos pasos con el gobierno y el ejército libaneses.

Cuando se le preguntó si es posible tomar represalias contra Israel, respondió: "Todo es posible".

Los funcionarios de inteligencia israelíes dijeron que creen que Hezbolá podría decidir responder al ataque en Beirut operando fuera del Líbano, en lugar de atacar directamente a Israel, para evitar verse arrastrado a una escalada.

Según la evaluación de los funcionarios, en tal caso, Hezbolá probablemente intentará tomar represalias llevando a cabo un ataque en países extranjeros contra objetivos judíos, o objetivos identificados con Israel o israelíes en varios lugares del mundo.

El personaje

Tabtabai, nacido en una familia iraní-libanesa, integró la "2da. generación" de Hezbolá y luchó en Siria y Yemen.

El ejército israelí dijo que Tabtabai se unió a Hezbolá en la década de 1980 y ocupó varios puestos de alto nivel, incluso en su Fuerza Radwan, una unidad de combate de élite.

En 2016 el Departamento de Estado de USA rotuló a Tabatabai como "Terrorista Global Especialmente Designado", con una recompensa de US$ 5 millones por él.

Durante la guerra 2024, dirigió el área de Operaciones, ascendiendo de rango a medida que los altos comandantes eran asesinados.

Tras sobrevivir a ataques israelíes previos, él se convirtió en el jefe militar.

Durante la guerra del año pasado, Tabtabai dirigió la división de operaciones de Hezbolá y ascendió de rango a medida que otros comandantes superiores fueron eliminados, según el comunicado del ejército israelí.

La ejecución

Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) mataron a Haytham Ali Tabtabai, en un ataque en las afueras de la capital libanesa.

Israel violó el alto el fuego vigente desde hace 1 año.

Una vez que entró en vigor el alto el fuego, Tabtabai fue nombrado jefe de Estado Mayor y "trabajó intensamente para restablecer su preparación para la guerra con Israel", según el comunicado israelí que intentó justificar la acción bélica.

La Oficina del Primer Ministro israelí afirmó que Tabatabai "lideró el desarrollo militar y el rearme de la organización".

La inteligencia militar israelí advirtió en las últimas semanas que Hezbolá está restaurarando sus capacidades militares y su estatus en el Líbano.

También dijo que ha restablecido parcialmente su cadena de suministro e ingresa armas desde Irán a través de Irak y Siria. La conclusión israelí es que Hezbolá rompió antes la tregua.

Casa Blanca

También informó que Benjamin Netanyahu ordenó el ataque por recomendación del jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir; y del ministro de Defensa, Israel Katz.

El Centro Alma, una organización de investigación y enseñanza en seguridad de Israel, dijo que Tabtabai había sobrevivido a otros ataques israelíes tanto en Siria como durante la guerra en el Líbano. "Israel sigue insistiendo en la plena aplicación de los acuerdos de alto el fuego con el Líbano, al tiempo que toma medidas para garantizar nuestra seguridad", dijo a los periodistas el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, después del ataque.

"No permitiremos que Hezbolá, la organización terrorista, se recupere y reconstruya su fuerza y amenace a Israel desde cualquier lugar dentro del Líbano", añadió.

Al preguntársele si Israel había notificado a USA antes del ataque, Bedrosian respondió que Israel actúa de forma independiente.

Un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto también afirmó que Israel no informó a la Casa Blanca antes del ataque a Beirut, sino inmediatamente después.

El funcionario dijo: "No autorizamos a los israelíes a atacar o no. Israel es una nación soberana e independiente, pero estamos alineados en la política hacia Hezbolá".

---------------------------------------

