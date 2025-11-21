Israel continúa con bombardeos en el frágil alto al fuego en Gaza

Mohammed Hamdouna, de 36 años, quien fue desplazado del norte de Gaza a una tienda de campaña en el sur, sostuvo que “en realidad nada ha cambiado” desde que comenzó la tregua el 10 de octubre.

“La cantidad de muertos ha disminuido, pero los mártires y los bombardeos ocurren a diario. Seguimos viviendo en tiendas de campaña. Las ciudades están en ruinas, los pasos fronterizos siguen cerrados y aún faltan todos los artículos de primera necesidad”, afirmó.

400 violaciones de Israel y Tel Aviv se defiende con que Hamás infringe el acuerdo

Los mortíferos ataques israelíes en medio de la frágil tregua elevaron a 279 los muertos en las últimas horas desde el alto al fuego anunciado por Donald Trump, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, la cual aseguró también que con este nuevo bombardeo Israel ha infringido la tregua en alrededor de 400 ocasiones.

Sin embargo, Israel se justifica al asegurar que han bombardeado en respuesta a ataques de Hamás e infracciones a la línea amarilla / zona de amortiguamiento que divide el terreno del área de despliegue militar de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Hoy, varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Jan Yunis. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamas en toda la Franja de Gaza”, informó el Ejército a través de un comunicado.

image Los palestinos lloran los cuerpos de sus familiares en el Hospital Nasser de Jan Yunis, el jueves | GENTILEZA EPA

En jurisdicción gazatí se oyeron explosiones y detonaciones de los drones y misiles israelíes, a pesar de la supuesta vigencia del alto al fuego, que entró en vigor el 11 de septiembre, pero que está siendo incumplido por Israel al menos 400 veces, según la oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

La oficina expuso que desde el inicio de la tregua se han contabilizado 279 nuevos muertos y alrededor de 650 heridos en casi 400 violaciones israelíes registradas.

La oficina instó al “presidente estadounidense Donald Trump, a los países mediadores, a los garantes del acuerdo y al Consejo de Seguridad de la ONU a que tomen medidas serias y efectivas para detener estos ataques, contener la ocupación y obligarla a cumplir estrictamente los términos del acuerdo de alto el fuego y el protocolo humanitario, garantizando así la protección de los civiles y poniendo fin a las crecientes violaciones”.

