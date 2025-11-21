Los palestinos dudan de la vigencia del alto al fuego en la Franja de Gaza, acordada entre Hamás e Israel bajo la mediación de Donald Trump y el bloque árabe sunita, debido a que, desde el primer día de la entrada en vigor de la tregua, el gobierno de Israel ha abierto fuego y ha bombardeado la zona bajo el pretexto de incumplimientos e infracciones de parte de la milicia palestina.
AÚN BAJO FUEGO
Israel continúa con bombardeos en el frágil alto al fuego en Gaza
Israel continúa incumpliendo el alto al fuego en Gaza, alegando supuestas violaciones de parte Hamás, aunque el grupo terrorista lo niegue. Médicos del enclave afirman que han muerto 279 palestinos desde el inicio de la tregua dispuesta por Trump.
Nuevos ataques aéreos israelíes han matado al menos a 30 palestinos e herido a otros 18 en Jan Yunis, en el sur gazatí, lo que afecta la credibilidad de la tregua celebrada por Washington como un hito de la gestión trumpista.
El Ejército de Israel atacó en la zona de Qizan an-Najjar, al sur de Khan Younis, según informó a Al Jazeera una fuente del Hospital Nasser de la ciudad, y en la ciudad sureña de Bani Suheila, al este de Khan Younis.
Los médicos gazatíes y el personal humanitario que trabajan en el terreno también informaron de un ataque contra una casa en la ciudad de Bani Suhaila, al este de Khan Younis, que mató a tres personas, entre ellas una bebé, e hirió a otras 15, mientras que otro ataque mató a un hombre e hirió a otras tres en la cercana ciudad de Abassan.
“Nos preocupa que la guerra vuelva”, dijo Lina Kuraz, de 33 años, del barrio de Tuffah, al este de la ciudad de Gaza. “Cada vez que intentamos recuperar la esperanza, vuelven los bombardeos. ¿Cuándo terminará esta pesadilla?”, comentó a Al Jazeera.
Mohammed Hamdouna, de 36 años, quien fue desplazado del norte de Gaza a una tienda de campaña en el sur, sostuvo que “en realidad nada ha cambiado” desde que comenzó la tregua el 10 de octubre.
“La cantidad de muertos ha disminuido, pero los mártires y los bombardeos ocurren a diario. Seguimos viviendo en tiendas de campaña. Las ciudades están en ruinas, los pasos fronterizos siguen cerrados y aún faltan todos los artículos de primera necesidad”, afirmó.
400 violaciones de Israel y Tel Aviv se defiende con que Hamás infringe el acuerdo
Los mortíferos ataques israelíes en medio de la frágil tregua elevaron a 279 los muertos en las últimas horas desde el alto al fuego anunciado por Donald Trump, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, la cual aseguró también que con este nuevo bombardeo Israel ha infringido la tregua en alrededor de 400 ocasiones.
Sin embargo, Israel se justifica al asegurar que han bombardeado en respuesta a ataques de Hamás e infracciones a la línea amarilla / zona de amortiguamiento que divide el terreno del área de despliegue militar de las Fuerzas de Defensa de Israel.
“Hoy, varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Jan Yunis. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamas en toda la Franja de Gaza”, informó el Ejército a través de un comunicado.
En jurisdicción gazatí se oyeron explosiones y detonaciones de los drones y misiles israelíes, a pesar de la supuesta vigencia del alto al fuego, que entró en vigor el 11 de septiembre, pero que está siendo incumplido por Israel al menos 400 veces, según la oficina de Medios del Gobierno de Gaza.
La oficina expuso que desde el inicio de la tregua se han contabilizado 279 nuevos muertos y alrededor de 650 heridos en casi 400 violaciones israelíes registradas.
La oficina instó al “presidente estadounidense Donald Trump, a los países mediadores, a los garantes del acuerdo y al Consejo de Seguridad de la ONU a que tomen medidas serias y efectivas para detener estos ataques, contener la ocupación y obligarla a cumplir estrictamente los términos del acuerdo de alto el fuego y el protocolo humanitario, garantizando así la protección de los civiles y poniendo fin a las crecientes violaciones”.
