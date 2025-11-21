Fin de semana largo: Restricciones de tránsito, trenes sin servicio y controles en rutas

Por último, se restringió la circulación de vehículos de cargas de más de siete toneladas de porte bruto en diferentes franjas horarias de los días jueves 20, viernes 21 y lunes 24 de noviembre por la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº 11, 36, 56, 63 y 74, junto con la Autopista Buenos Aires – La Plata.

Paseo de la Costa de Vicente López

El Paseo de la Costa de Vicente López en la zona Norte de la provincia de Buenos Aires se transformará en peatonal durante el fin de semana largo, por lo tanto, no estará permitido el ingreso de vehículos como autos o motos.

La restricción vehicular rige desde el viernes 21 de noviembre a las 19 horas hasta el martes 25 de noviembre a las 7 de la mañana.

image El Paseo de la Costa de Vicente López será totalmente peatonal durante el fin de semana largo.

Sólo se permitirá el ingreso al Paseo de la Costa a personas con bicicletas y skates como así también con animales de compañía.

Por último, la Municipalidad de Vicente López recordó que en el paseo costero está prohibido el ingreso al río ni hacer fuego o acampar.

Sin trenes a Tigre

La empresa Trenes Argentinos suspendió el ramal Tigre del ferrocarril Mitre durante los cuatro días del fin de semana largo por renovación de vías y alcantarillas en la zona de las estaciones de Nuñez y Carupá.

image El tren de Retiro a Tigre no estará disponible por todo el fin de semana largo.

Por su parte, los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán a la terminal de Retiro, donde se realizarán tareas en el sistema de señales que regula el acceso de las formaciones a la terminal.

Rosario y el fin de semana largo

La ciudad santafesina de Rosario tendrá transporte urbano con circulación de día medio festivo el viernes 21 y sábado 22 mientras que domingo 23 y lunes 24 será como festivo.

La Línea de la Costa funcionará desde el viernes 21 y conectará distintos puntos de interés de la ribera rosarina desde el área central hacia la zona norte.

Rosario

El servicio público de taxis y remises funcionará de manera normal pero los carriles exclusivos no estarán en funcionamiento.

Por último, el estacionamiento medido funcionará normalmente el viernes 21 pero no así el lunes 24 y el sistema de bicicletas públicas estará disponible con normalidad.

Qué pasa con el tránsito en Córdoba

El transporte urbano de pasajeros funcionará el viernes 21 con la frecuencia de los días sábados, con refuerzos, y el lunes 24 con frecuencia de día domingo, la más baja.

Los días sábado 22 y domingo 23 la circulación será normal.

Córdoba Capital 2.jpg Córdoba con diferentes horarios del transporte en el finde largo.

En cuanto al estacionamiento, el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado serán gratuitos el viernes 21 y el lunes 24 pero solo en los lugares permitidos.

Camino de los Siete Lagos, cortes en la Ruta 40

Por una competencia de ciclismo, el fin de semana largo la Ruta 40 tendrá cortes de tránsito en el camino de los Siete Lagos.

Se trata de una actividad que tiene un trayecto de 110 kilómetros conectando desde San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

image Un evento de ciclismo restringe el tránsito en la Ruta 40

Según el portal Río Negro, el sábado 22 de noviembre habrá un corte de 9:30 a 13:00 hs desde Avenida Arrayanes hasta Ruta 7 Lagos y Lumilla.

El domingo 23 de noviembre de 7:00 a 13:00 hs se interrumpe la Ruta 7 Lagos, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. A partir de las 13:00 hs, se habilitará media calzada con tránsito controlado.

En los horarios mencionados, el tránsito vehicular estará completamente restringido y controlado por Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia del Neuquén, los municipios de San Martín de los Andes y Villa La Angostura y Vialidad Nacional.

