Finde en AMBA: Noche de las vinotecas, ferias gastronómicas y más

En el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, la Usina del Arte se viste de verde, blanco y rojo para celebrar los sabores de Italia. Stands con productos típicos, degustaciones gratuitas, música en vivo y actividades para toda la familia forman parte de esta jornada que promete un viaje directo al Mediterráneo sin salir de Buenos Aires.

Sábado 15, de 12 a 18 h

Usina del Arte (Av. Caffarena 1, La Boca)

Entrada libre y gratuita

image

La Noche de los Alfajores

El clásico dulce argentino tiene su propio festejo. Durante dos jornadas, empresas y marcas de todo el país ofrecerán descuentos especiales (hasta 50%, 25%, 3x2 y 2x1), degustaciones y horarios extendidos para que nadie se quede sin su alfajor preferido. Una oportunidad perfecta para recorrer confiterías, chocolaterías y descubrir nuevas versiones del ícono nacional.

Viernes 14 y sábado 15

Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

image

Festival de Fado: Buenos Aires con alma portuguesa

El Festival de Fado regresa con una edición que promete emoción pura. Este año, el homenaje está dedicado al legendario guitarrista Carlos Paredes, y contará con conciertos, cine y charlas. La gran figura será Carminho, una de las voces más reconocidas del fado contemporáneo, que se presentará el sábado a las 20 h.

Una invitación a dejarse llevar por la nostalgia, la poesía y la música de Portugal.

Sábado 15 y domingo 16

Palacio Libertad (Sarmiento 151)

Entrada gratuita

image

Club de Bordado, Tejido y Costura

Un encuentro para crear, compartir y relajarse. En un entorno verde y tranquilo, la Quinta Trabucco invita a participar de este espacio colaborativo donde cada quien puede trabajar a su ritmo, inspirarse en otros y disfrutar del proceso creativo entre hilos y colores.

Viernes 14, de 10 a 13 h

Quinta Trabucco, Vicente López

Espacio libre y gratuito

image

Feliz Domingo: cine para toda la familia

Cada domingo, la pantalla del Centro Cultural Munro se enciende con una propuesta para los más chicos. En noviembre se proyectarán “El reino de Kensuke”, “Mi amigo Robot”, “Ángelo en el bosque mágico” y “Hola, Frida”, cuatro películas animadas para disfrutar juntos y convertir el domingo a la tarde en un plan familiar infaltable.

Domingos hasta el 30 de noviembre, 16.30 h

Centro Cultural Munro

Entrada gratuita por orden de llegada

image

Peña de la Tradición

Música en vivo, danza, feria artesanal y mucho folclore. La Peña de la Tradición celebra la cultura nacional con artistas locales, la Compañía Juvenil de Danza, el Ballet Folclórico Municipal y la presencia de Jorge Corbalán. Un encuentro para celebrar nuestras raíces, disfrutar en comunidad y cerrar el fin de semana a pura identidad argentina.

Domingo 16, desde las 12 h

Plaza Ombú (Ruta 8 y Ombú, San Martín)

Actividad gratuita

image

Brinda Buenos Aires

Una experiencia pensada para mayores de 18 años: más de 100 bodegas y 25 barras de coctelería se reúnen en un entorno ambientado al mejor estilo Las Vegas, con DJs, música y artistas itinerantes. La entrada no incluye copa, pero se puede adquirir con un seguro reembolsable al finalizar el evento. Una noche ideal para brindar bajo las luces de Puerto Madero.

Viernes 14, de 19 a 00:30 h

Jardines del Casino Buenos Aires (Av. Elvira Rawson de Dellepiane 1, Puerto Madero)

image

Muzza por el Mundo

El evento “Muzza por el Mundo 2025” propone una recorrida gastronómica por Palermo para saborear distintas versiones de la pizza. Con paradas en restaurantes como Cervecería Blest, Bravo Pizza Romana, El Octavo Bar, Café Cortázar, Levando e Il Mandorla, cada punto ofrece un plato y una bebida para degustar. Además, los participantes reciben un kit de productos.

Sábado 15, de 11 a 15 h

Gorriti 4857, Palermo

image

Feria Medieval

El grupo Somos Medievales celebra su 6° aniversario con una jornada temática llena de color y fantasía. Habrá combate medieval, rituales, mercado vikingo, shows en vivo y muchas sorpresas. Un plan distinto para viajar al pasado sin salir de la ciudad.

Domingo 16, de 12 a 20 h

Centro Cultural del Sur (Av. Caseros 1750, Barracas)

Entrada libre y gratuita

image

Observación por telescopio

Cada fin de semana, el Planetario saca sus telescopios al aire libre para que el público observe los planetas, estrellas y constelaciones. La actividad se suspende por nubosidad o lluvia, pero cuando el cielo acompaña, la experiencia es inolvidable.

Sábados y domingos, 20:30 h

Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Palermo)

Gratis, por orden de llegada (cupo 250 personas)

image

Visita guiada: San Telmo, bohemio, histórico y cultural

Un recorrido por uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad. Calles empedradas, casas chorizo, el mercado, los bares antiguos y toda la esencia porteña en una visita guiada que combina historia y bohemia.

Todos los jueves de noviembre, 11 h

Esquina de Chile y Defensa, San Telmo

Gratis (con inscripción previa)

image

Más contenido en Urgente24:

Los mejores bares en Buenos Aires para celebrar Halloween

El bodegón para comer milanesas gigantes por $15.000

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas