El fin de semana llega con una agenda ideal para salir a recorrer la ciudad, saborear, escuchar y compartir. Entre brindis, sabores típicos y planes familiares, el AMBA se prepara para vivir tres días llenos de actividades que celebran la cultura, la gastronomía y las tradiciones populares.
Finde en AMBA: Noche de las vinotecas, ferias gastronómicas y más
Del vino al alfajor, de la música portuguesa a las ferias gastronómicas: este fin de semana, el AMBA se llena de propuestas para todos los gustos.
La Noche de las Vinotecas
Una cita imperdible para los amantes del vino. Organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, con el apoyo de Coviar y el Fondo Vitivinícola, esta noche especial propone recorrer distintos locales de la ciudad, descubrir etiquetas y brindar por la cultura vitivinícola nacional.
Cada vinoteca organiza sus propias actividades —desde degustaciones hasta catas guiadas—, algunas abiertas y otras con reserva previa. En el mapa oficial se pueden consultar todos los locales adheridos.
- Viernes 14
- Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires
Feria Gastronómica Italiana
En el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, la Usina del Arte se viste de verde, blanco y rojo para celebrar los sabores de Italia. Stands con productos típicos, degustaciones gratuitas, música en vivo y actividades para toda la familia forman parte de esta jornada que promete un viaje directo al Mediterráneo sin salir de Buenos Aires.
- Sábado 15, de 12 a 18 h
- Usina del Arte (Av. Caffarena 1, La Boca)
- Entrada libre y gratuita
La Noche de los Alfajores
El clásico dulce argentino tiene su propio festejo. Durante dos jornadas, empresas y marcas de todo el país ofrecerán descuentos especiales (hasta 50%, 25%, 3x2 y 2x1), degustaciones y horarios extendidos para que nadie se quede sin su alfajor preferido. Una oportunidad perfecta para recorrer confiterías, chocolaterías y descubrir nuevas versiones del ícono nacional.
- Viernes 14 y sábado 15
- Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires
Festival de Fado: Buenos Aires con alma portuguesa
El Festival de Fado regresa con una edición que promete emoción pura. Este año, el homenaje está dedicado al legendario guitarrista Carlos Paredes, y contará con conciertos, cine y charlas. La gran figura será Carminho, una de las voces más reconocidas del fado contemporáneo, que se presentará el sábado a las 20 h.
Una invitación a dejarse llevar por la nostalgia, la poesía y la música de Portugal.
- Sábado 15 y domingo 16
- Palacio Libertad (Sarmiento 151)
- Entrada gratuita
Club de Bordado, Tejido y Costura
Un encuentro para crear, compartir y relajarse. En un entorno verde y tranquilo, la Quinta Trabucco invita a participar de este espacio colaborativo donde cada quien puede trabajar a su ritmo, inspirarse en otros y disfrutar del proceso creativo entre hilos y colores.
- Viernes 14, de 10 a 13 h
- Quinta Trabucco, Vicente López
- Espacio libre y gratuito
Feliz Domingo: cine para toda la familia
Cada domingo, la pantalla del Centro Cultural Munro se enciende con una propuesta para los más chicos. En noviembre se proyectarán “El reino de Kensuke”, “Mi amigo Robot”, “Ángelo en el bosque mágico” y “Hola, Frida”, cuatro películas animadas para disfrutar juntos y convertir el domingo a la tarde en un plan familiar infaltable.
- Domingos hasta el 30 de noviembre, 16.30 h
- Centro Cultural Munro
- Entrada gratuita por orden de llegada
Peña de la Tradición
Música en vivo, danza, feria artesanal y mucho folclore. La Peña de la Tradición celebra la cultura nacional con artistas locales, la Compañía Juvenil de Danza, el Ballet Folclórico Municipal y la presencia de Jorge Corbalán. Un encuentro para celebrar nuestras raíces, disfrutar en comunidad y cerrar el fin de semana a pura identidad argentina.
- Domingo 16, desde las 12 h
- Plaza Ombú (Ruta 8 y Ombú, San Martín)
- Actividad gratuita
Brinda Buenos Aires
Una experiencia pensada para mayores de 18 años: más de 100 bodegas y 25 barras de coctelería se reúnen en un entorno ambientado al mejor estilo Las Vegas, con DJs, música y artistas itinerantes. La entrada no incluye copa, pero se puede adquirir con un seguro reembolsable al finalizar el evento. Una noche ideal para brindar bajo las luces de Puerto Madero.
- Viernes 14, de 19 a 00:30 h
- Jardines del Casino Buenos Aires (Av. Elvira Rawson de Dellepiane 1, Puerto Madero)
Muzza por el Mundo
El evento “Muzza por el Mundo 2025” propone una recorrida gastronómica por Palermo para saborear distintas versiones de la pizza. Con paradas en restaurantes como Cervecería Blest, Bravo Pizza Romana, El Octavo Bar, Café Cortázar, Levando e Il Mandorla, cada punto ofrece un plato y una bebida para degustar. Además, los participantes reciben un kit de productos.
- Sábado 15, de 11 a 15 h
- Gorriti 4857, Palermo
Feria Medieval
El grupo Somos Medievales celebra su 6° aniversario con una jornada temática llena de color y fantasía. Habrá combate medieval, rituales, mercado vikingo, shows en vivo y muchas sorpresas. Un plan distinto para viajar al pasado sin salir de la ciudad.
- Domingo 16, de 12 a 20 h
- Centro Cultural del Sur (Av. Caseros 1750, Barracas)
- Entrada libre y gratuita
Observación por telescopio
Cada fin de semana, el Planetario saca sus telescopios al aire libre para que el público observe los planetas, estrellas y constelaciones. La actividad se suspende por nubosidad o lluvia, pero cuando el cielo acompaña, la experiencia es inolvidable.
- Sábados y domingos, 20:30 h
- Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Palermo)
- Gratis, por orden de llegada (cupo 250 personas)
Visita guiada: San Telmo, bohemio, histórico y cultural
Un recorrido por uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad. Calles empedradas, casas chorizo, el mercado, los bares antiguos y toda la esencia porteña en una visita guiada que combina historia y bohemia.
- Todos los jueves de noviembre, 11 h
- Esquina de Chile y Defensa, San Telmo
- Gratis (con inscripción previa)
