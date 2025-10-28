TEMÁTICOS
Los mejores bares en Buenos Aires para celebrar Halloween
El viernes 31 de octubre se celebrará la Noche de Halloween y Buenos Aires tiene los mejores bares temáticos con juegos para festejar con amigos.
4 bares en Buenos Aires para festejar Halloween: Juegos y comida
Haunted Bar
Se trata de un bar temático de terror con casi 200.000 seguidores en Instagram. Tiene dos sucursales, una en 9 de Julio 271, en Quilmes, y otra en Puerto Madero, sobre Av. Alicia Moreau de Justo 1808.
El 31/10 y el 1/11, el bar ofrece una experiencia inmersiva de terror con payasos, zombis, demonios y más. El valor de la entrada al evento con comida incluida es de $29.000 por persona.
En Quilmes, se podrá acceder al patio, por orden de llegada mientras que en Puerto Madero se puede reservar. Se realiza por turnos en dos horarios: de 18.30 a 20.30 h y de 21.00 a 23.00 h).
A partir de las 23.00 horas en ambos locales se abrirá a todo público y sólo es necesario consumir algo para ingresar, además que quedarán algunos personajes de terror que participarán de la fiesta de Halloween dentro del bar mencionada anteriormente.
Desarmadero Bar
Para celebrar Halloween el bar realizará una fiesta temática, ambientado de terror, con dj en vivo, lectura de tarot y runas, maquillaje artístico. Además, ofrecerá tragos servidos en calabazas y los clásicos para acompañar y picar: empanadas, papas y más.
Queda ubicado en Parlermo (Gorriti 4295). Si vas disfrazado, ¡hay premio!
Casa Cavia
La temática de dicho lugar será: Merlina Addams. Ambientado con el negro predominante y oscuridad de la Familia Adams, realizarán tragos especiales de Halloween. Ubicado en Cavia 2985, Palermo.
"Cuenta la leyenda, que la anteúltima noche del mes de octubre, los antiguos moradores de la residencia Roca Belllini, donde hoy funciona nuestra casa, regresan a su mansión. Sus figuras fantasmales se bosquejan en vidrios y espejos, el aroma rancio del paso del tiempo invade cada rincón", aseguraron desde el bar.
El jueves 30/10 a las 20.00 horas será la fiesta de Halloween. Además, desde el lugar informaron que a aquellos que honren a Los Locos Adams con su atuendo, la casa les ofrendará un cóctel de regalo.
Jobs
“La amistad se pone tenebrosa”, anticipó el bar que promete disfraces y los mejores juegos para celebrar Halloween el jueves 30/10 a las 21.00 horas. La entrada es gratuita y queda ubicado en Carlos Calvo 3860, en Almagro.
Ideal para pasar una noche a pura diversión con amigos en un espacio completamente ambientado para la ocasión, con tragos de autor y los clásicos: hamburguesas, pizzas y papas.
