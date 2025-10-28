Los mejores bares en Buenos Aires para celebrar Halloween

Embed - Haunted - 1º Bar Temático de Terror en en Instagram: " Halloween 2025 – The Haunted Night La noche más oscura del año ya está por llegar… y vos podés ser parte de ella. Monstruos, slasher, payasos diabólicos, demonios y criaturas que jamás imaginaste se reúnen en un solo lugar para darte el susto de tu vida. Cupos limitados – Reservá ahora tu lugar No te quedes afuera de la experiencia más terrorífica y esperada del año. Reservas: Quilmes: 1125025566 Madero: 1123580485 Halloween no se mira… se vive." View this post on Instagram A post shared by Haunted - 1º Bar Temático de Terror en (@haunted_bar)

Desarmadero Bar

Para celebrar Halloween el bar realizará una fiesta temática, ambientado de terror, con dj en vivo, lectura de tarot y runas, maquillaje artístico. Además, ofrecerá tragos servidos en calabazas y los clásicos para acompañar y picar: empanadas, papas y más.

Queda ubicado en Parlermo (Gorriti 4295). Si vas disfrazado, ¡hay premio!

Casa Cavia

La temática de dicho lugar será: Merlina Addams. Ambientado con el negro predominante y oscuridad de la Familia Adams, realizarán tragos especiales de Halloween. Ubicado en Cavia 2985, Palermo.

"Cuenta la leyenda, que la anteúltima noche del mes de octubre, los antiguos moradores de la residencia Roca Belllini, donde hoy funciona nuestra casa, regresan a su mansión. Sus figuras fantasmales se bosquejan en vidrios y espejos, el aroma rancio del paso del tiempo invade cada rincón", aseguraron desde el bar.

El jueves 30/10 a las 20.00 horas será la fiesta de Halloween. Además, desde el lugar informaron que a aquellos que honren a Los Locos Adams con su atuendo, la casa les ofrendará un cóctel de regalo.

Jobs

“La amistad se pone tenebrosa”, anticipó el bar que promete disfraces y los mejores juegos para celebrar Halloween el jueves 30/10 a las 21.00 horas. La entrada es gratuita y queda ubicado en Carlos Calvo 3860, en Almagro.

Ideal para pasar una noche a pura diversión con amigos en un espacio completamente ambientado para la ocasión, con tragos de autor y los clásicos: hamburguesas, pizzas y papas.

